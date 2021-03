Le pivot français de Utah Rudy Gobert a été le dernier joueur choisi par les capitaines du All-Star Game de la NBA, la superstar des Lakers LeBron James l'incluant dans son équipe qui affrontera celle de Kevin Durant (Brooklyn), dimanche à Atlanta. Comme c'est la procédure depuis l'édition de l'an dernier, les deux joueurs ayant fini avec le plus grand nombre de votes de la part des fans ont sélectionné à tour de rôle leurs coéquipiers pour le match des étoiles.

Il devaient d'abord choisir parmi les "titulaires", également plébiscités par les journalistes et les joueurs eux-mêmes. Avec une particularité : Durant, forfait pour ce match (élongation aux ischios-jambiers), mais maintenu dans son rôle de capitaine, a dû en choisir un de plus. "LBJ" a appelé Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (Dallas) et Nikola Jokic (Denver). "KD" a successivement pris Kyrie Irving (Brooklyn), Joel Embiid (Philadelphie), Kawhi Leonard (Clippers), Bradley Beal (Washington) et Jayson Tatum (Boston).

Après quoi, ce fut le moment de choisir parmi les 14 "remplaçants", qui seront amenés à jouer autant de minutes que les "titulaires". Gobert, qui participera à son deuxième "ASG" d'affilée, a alors vu défiler les noms des treize autres réservistes avant d'être finalement choisi par James.

Un All-Star Game concentré dimanche

"LeBron a dit qu'il avait besoin de taille. Il a Rudy Gobert qui fait 2,25 m (2,16 m en réalité) et il prend Domantas Sabonis qui fait 1,85 m (2,11 m en réalité) !", a relevé, en direct sur la chaîne TNT, l'ancienne star Charles Barkley, provoquant l'hilarité de Shaquille O'Neal également sur le plateau, ainsi que celle de James en direct de Los Angeles. Ce dernier, avant de choisir Sabonis puis Gobert donc, a d'abord sélectionné Damian Lillard (Portland), Ben Simmons (Philadelphie), Chris Paul (Phoenix), Jaylen Brown (Boston) et Paul George (Clippers).

Durant a lui fait appel à James Harden (Brooklyn), Devin Booker (Phoenix), Zion Williamson (La Nouvelle-Orléans), Zach LaVine (Chicago), Julius Randle (New York), Nikola Vucevic (Orlando) et enfin Donovan Mitchell, l'autre représentant... du Utah Jazz.

Concentré sur la seule journée de dimanche, au lieu du traditionnel week-end de trois jours, le All-Star Game sera agrémenté des concours de dunk, de tirs à trois points et du skill challenge (épreuve de dextérité).

