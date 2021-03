Son cri de douleur a déchiré le silence du Staples Center au début du 2e quart-temps. A la lutte pour un ballon, il est entré en collision avec Solomon Hill, qui, dans sa chute, a d'abord fait légèrement plier le genou droit de "LBJ", puis provoqué une torsion bien plus accentuée de la cheville vers l'extérieur. Immédiatement, James a saisi sa jambe droite, se tordant de douleur. Quelques secondes plus tard, il s'est finalement relevé et a regagné son banc péniblement.

A la surprise générale, l'ailier de 36 ans a aussitôt rejoint le parquet pour reprendre le jeu et a même inscrit un panier à trois points, après lequel il s'est réceptionné sur la seule jambe gauche. Plus de peur que de mal ? Pas forcément, puisqu'il n'a pu continuer la partie, contraint de finalement regagner le vestiaire, en boitant, une chaise volant au passage sur son trajet, victime de sa frustration. Les Lakers ont ensuite annoncé qu'il ne reviendrait pas finir ce match.

