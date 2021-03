Le match : James Harden et Kyrie Irving portent les Nets dans le derby new-yorkais

Du public, un match serré, des stars, des performances statistiques majeures, du suspense, une polémique et de l’animosité… cette rencontre entre les Nets et les Knicks avait tous les ingrédients d’un derby au sommet. Brooklyn a fini par l’emporter sur New York (117-112) à l’issue d’une dernière action controversée. En effet, alors que son équipe comptait 3 points de retard et qu’il restait 3 secondes à jouer, Julius Randle, 32 points, a pris ses responsabilité mais sa tentative à trois-points a été contrée en l’air. Il est alors redescendu avec la balle pour retenter sa chance… sauf que les arbitres ont sifflé un marcher.

Fou de rage, Randle a dû être retenu par bon nombre de ses coéquipiers alors qu’il semblait prêt à en découdre avec les officiels après le buzzer final. Avant ça, Kyrie Irving et James Harden avaient encore une fois fait le boulot pour mener les Nets à la victoire. Le premier a inscrit 34 points (13 sur 18) tandis que le second postait un nouveau triple-double : 21 points, 15 rebonds et 15 passes. Avec, donc, une cinquième victoire de suite pour Brooklyn.

La série : Troisième triple-double de suite pour Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo est en train de trouver un rythme. Un rythme qui pourrait le ramener dans la course au MVP, lui qui est déjà le double lauréat en titre. Le Grec vient d’enchaîner son troisième triple-double de suite lundi soir. 31 points, 15 rebonds et 10 passes avec évidemment la victoire en prime pour les Bucks, vainqueurs des Wizards (133-122) malgré 37 points de Bradley Beal.

Milwaukee menait largement avant de voir son avance de 26 points fondre en fin de partie. C’est au moment où Washington a recollé à 7 longueurs que Giannis a répondu avec 4 points de suite pour remettre les siens à l’abri. Toujours troisièmes à l’Est, les Bucks se rapprochent désormais de la deuxième place détenue par les Nets.

Le joueur : Kawhi Leonard relance les Clippers

En tant que leader, Kawhi Leonard se devait de parler alors que son équipe traverse une mauvaise passe. Il l’a fait après la défaite dimanche. Et en tant que superstar, il se devait de montrer l’exemple pour tirer ses coéquipiers vers le haut. C’est aussi ce qu’il a fait cette nuit en inscrivant 22 points pour mener les Clippers à la victoire contre les Mavericks (109-99).

Les Californiens l’ont surtout emporté en défense en limitant Luka Doncic à 9 sur 23 aux tirs. Le Slovène a tout de même compilé un triple-double (25 pts, 10 rbds, 16 pds) mais ce fut insuffisant pour venir à bout de Los Angeles. Cette victoire remet donc les Clips sur une dynamique positive à l’entame de la deuxième moitié de saison.

La performance : LeBron James guide les Lakers contre les Warriors

Un peu en dedans depuis quelques semaines, les Lakers ont facilement battu les Warriors (128-97). Les champions en titre, toujours privés d’Anthony Davis, paraissaient un peu plus tranchants. Avec un excellent LeBron James à la baguette. Le King a compilé 22 points, 10 rebonds et 11 passes. Un triple-double en 32 minutes. Sans fioriture.

Les Français : Nicolas Batum brille dans un nouveau rôle

Tyronn Lue a fait un changement dans son cinq majeur lundi soir : Marcus Morris était titulaire à la place de Nicolas Batum. Mais l’ailier tricolore a tout de même fait un bon match en inscrivant 12 points – 4 paniers à trois-points – et en captant 7 rebonds.

En revanche, prestations plus timides pour Timothé Luwawu-Cabarrot (Nets) et Frank Ntilikina (Knicks) qui n’ont pas marqué lors du duel entre leurs deux équipes. Sekou Doumbouya a lui inscrit 5 points lors de la défaite des Pistons contre les Spurs.

Tous les scores

Hornets - Kings : 122-116

Wizards - Bucks : 122-133

Nets - Knicks : 117-112

Pistons - Spurs : 99-109

Mavericks - Clippers : 99-109

Nuggets - Pacers : 121-106

Suns - Grizzlies : 122-99

Warriors - Lakers : 97-128

