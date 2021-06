Le retour d'un visage connu à Dallas. Jason Kidd sera le prochain entraîneur des Mavericks, la franchise avec laquelle il a gagné le titre NBA en tant que joueur en 2011, ont rapporté vendredi plusieurs médias américains.

L'ancien meneur de jeu, âgé de 48 ans, était entraîneur-adjoint des Los Angeles Lakers depuis deux saisons. Après sa carrière de joueur en 2013, il avait entraîné les Brooklyn Nets pendant une saison. Il s'était ensuite occupé des Milwaukee Bucks pendant quatre ans.

"Je déteste perdre J-Kidd mais je suis content pour lui en même temps! Bonne chance Kidd !", a twitté LeBron James, champion de NBA avec les Lakers l'an dernier.

Jason Kidd et LeBron James (Los Angeles Lakers) en juillet 2020 Crédit: Getty Images

Nico Harrison en GM

Kidd a été dix fois All-Star en 19 saisons de NBA, avec les Mavericks, mais aussi les Phoenix Suns, les New Jersey Nets, puis, en fin de carrière, les New York Knicks. Il est le deuxième passeur le plus prolifique de l'histoire de la Grande Ligue avec 12 091 passes décisives en saison régulière. Il a été deux fois champion olympique en 2000 et en 2008 avec les États-Unis.

Les Mavericks ont aussi engagé comme manager général Nico Harrison, qui a été un dirigeant de Nike pendant deux décennies, selon les médias The Athletic, ESPN et USA Today, citant des sources non identifiées.

Kidd remplacera comme entraîneur Rick Carlisle, qui s'est engagé jeudi avec les Indiana Pacers . Harrison prendra lui la suite de Donnie Nelson. La franchise texane a également recruté son ancienne star, l'Allemand Dirk Nowitzki, comme conseiller du propriétaire Mark Cuban.

