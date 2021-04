La série : Paul George et les Clippers ne s’arrêtent plus

Paul George devait hausser son niveau de jeu en l’absence de Kawhi Leonard. Autant dire qu’il assume complètement son statut de star. Brillant en ce moment, il a porté les Clippers vers un nouveau succès contre les Pacers (126-115). Le sixième de suite pour la franchise californienne, qui continue de mettre la pression sur les Suns et le Jazz au classement. PG a encore marqué 36 points, avec également 7 rebonds et 8 passes décisives. Son quatrième match consécutif à 30 points ou plus. Il n’avait plus été aussi en forme depuis au moins deux ans. Et c’est tout bénéfique pour les Angelenos qui font de plus en plus figure d’épouvantails en NBA. En plus de 36 points de George, Marcus Morris a ajouté 22 unités tandis que Nicolas Batum sortait un excellent match avec 14 points, 5 rebonds et 5 blocks.

Le match : Jayson Tatum achève les Blazers

Les Blazers peinent à se mettre sur un dynamique positive en ce moment. Ils gagnent un match, en perdent un autre, et ainsi de suite. Ils espéraient donc profiter du choc contre les Celtics pour se rassurer et créer un déclic dans la dernière ligne droite de la saison. Leurs ambitions ont été mises à mal par Jayson Tatum. Auteur de 32 points, dont 25 après la pause, l’ailier All-Star a poussé Boston vers une victoire in-extremis (116-115). La fin de partie était très serrée mais, une fois n’est pas coutume, elle n’a pas tourné à l’avantage de Damian Lillard (28 pts, 10 pds) et ses partenaires. Parce que Tatum a planté un panier à trois-points assassin dans les dernières secondes alors que l’écart n’était que d’un point (116-112).

Le plus fou, c’est que Norman Powell a tout de même redonné de l’espoir à Portland en enchaînant avec son propre tir primé derrière. Les Blazers ont alors envoyé Marcus Smart sur la ligne des lancers, avec trois secondes à jouer. Le joueur des Celtics a raté le premier. Mais il aussi volontairement manqué le second… afin de verrouiller Lillard sur le rebond. Bloqué par deux joueurs, le meneur n’a eu d’autre choix que de balancer un missile depuis son camp. Manqué donc. Victoire pour Boston, la troisième de rang.

Le joueur : Kevin Durant encore très efficace

Kevin Durant n’a montré aucun signe de rouille pour son deuxième match depuis son retour de blessure. Auteur d’un match "parfait" (aucun tir raté) en sortie de banc il y a quelques jours, il a repris sa place de titulaire avec tout autant de succès. Le double champion NBA a donc inscrit 31 points à 11 sur 15 aux tirs pour mener les Nets à la victoire contre les Timberwolves (127-97) en l’absence de James Harden et Kyrie Irving. Très encourageant pour KD qui doit encore engranger du rythme afin de monter en puissance jusqu’aux playoffs.

La performance : Le Jazz résiste aux 42 points de Luguentz Dort

Pas de surprise lors du duel des extrêmes entre le Jazz, l’une des meilleures équipes de la ligue, et le Thunder, l’une des plus faibles. Utah l’a emporté 106 à 96 mais en subissant les coups d’éclats de Luguentz Dort. Le jeune ailier d’Oklahoma City a battu son record en carrière en passant 42 points à la défense adverse. Mais ce n’était pas suffisant. Le collectif du Jazz restait au-dessus avec 6 joueurs à 10 points ou plus dont 23 pour Bojan Bogdanovic et 22 pour Donovan Mitchell. La franchise de Salt Lake City reste en tête de la ligue.

Clint Capela claque un double-double monstrueux

Clint Capela est doucement en train de faire d’Atlanta une équipe terrifiante. En battant les Raptors (108-103), les Hawks ont décroché sa septième victoire en dix matches sous l’impulsion de son pivot suisse. Ce dernier a compilé 19 points et 21 rebonds. Une performance majeure de plus pour l’ancien joueur du championnat de France, qui tourne à plus de 15 points et 14 rebonds de moyenne sur la saison. Les Hawks sont remontés à la quatrième place de la Conférence Est.

Les Français : Nicolas Batum, encore excellent

Que ce soit en tant que titulaire en début de saison ou en remplaçant maintenant, Nicolas Batum est exemplaire au sein de la rotation des Clippers. Il a encore assuré hier soir en postant 14 points, 5 rebonds et… 5 contres ! Une prestation complète de l’ailier tricolore qui termine avec le meilleur différentiel de la partie, +22 en 28 minutes. Rudy Gobert a lui compilé un nouveau double-double (13 pts, 14 rbds) tandis que ses compatriotes et adversaires du Thunder se montraient un peu plus discret : 5 points et 2 passes pour Theo Maledon, 2 rebonds pour Jaylen Hoard.

Tous les scores

Timberwolves - Nets : 97-127

Pacers - Clippers : 115-126

Raptors - Hawks : 103-108

Hornets - Lakers : 93-101

Jazz - Thunder : 106-96

Suns - Heat : 106-86

Blazers - Celtics : 115-116

