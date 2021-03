Et de cinquante. Nikola Jokic a compilé son cinquantième triple-double en carrière hier soir. Avec la manière en plus. Le pivot All-Star des Nuggets a encore une fois fait sauter les compteurs en compilant 37 points, 10 rebonds et 11 passes décisives. Une performance digne d’un MVP face aux Bucks du double lauréat Giannis Antetokounmpo. Denver a écrasé Milwaukee (128-97) avec 27 points du Grec.

Un absent surprise et des cartes redistribuées. Alors que les Clippers partaient favoris contre des Celtics branchés sur courant alternatif cette saison, le forfait soudain de Kawhi Leonard, touché au dos, a changé la donne. L’équipe de Boston en a profité pour l’emporter de justesse contre les Californiens (117-112). Kemba Walker a été le moteur de la franchise du Massachussetts avec 25 points inscrits, 6 paniers primés et 6 passes décisives. Paul George a marqué 32 points pour Los Angeles.

Mais sans Leonard, les Celtics ont pu se concentrer essentiellement sur lui en défense. Reggie Jackson, qui prenait la place de l’ailier All-Star dans le cinq majeur, compilait lui 25 points et 7 passes décisives. C’est d’ailleurs lui qui ramenait les siens à quatre longueurs (113-109) dans les derniers instants de la partie. Puis un trois-points de PG permettait aux Clippers d’y croire encore (114-112). Daniel Theis a alors été envoyé sur la ligne des lancers et il a mis les deux sans trembler pour garantir la victoire à Boston. C’est déjà la troisième de suite pour les Celtics qui remontent à la quatrième place à l’Est malgré un bilan à peine supérieur à 50% (18-17).

Toujours privés d’Anthony Davis, mais aussi de Kyle Kuzma, les Lakers s’en sont essentiellement remis à LeBron James hier soir. Le King a fini avec 38 points en 38 minutes. Un match très solide de la part du quadruple champion NBA. Mais malgré ça, Los Angeles a perdu contre Phoenix (104-114). Ils sont tombés sur un collectif de plus en plus rodé. 5 joueurs des Suns ont marqué 15 points ou plus dont 21 pour Dario Saric en sortie de banc. 17 pour Deandre Ayton et Devin Booker. Ce dernier a d’ailleurs été expulsé après avoir écopé de deux fautes techniques. Mais même sans lui, la franchise de l’Arizona a su prendre le dessus sur James et les siens.