Kawhi Leonard et Paul George combinent 61 points pour les Clippers

Los Angeles Clippers - Utah Jazz : 118-104

Les deux équipes sont à égalité 2-2

Les séries se suivent et se ressemblent pour les Clippers. Menés 0-2 contre les Mavericks au premier tour, ils avaient fini par s’imposer en sept manches. Menés 0-2 contre le Jazz au second round, les voilà revenus à 2-2 après leur victoire lundi soir. C’est la première fois dans l’Histoire qu’une équipe remonte deux fois un tel écart au cours d’une campagne de playoffs. Et le score final est serré, suite à une remontée explosive de Donovan Mitchell (37 pts) et ses camarades dans les dernières minutes, les Californiens ont en réalité dominé la rencontre. Très agressif, à l’image de Kawhi Leonard, ils ont rapidement pris les devants : 17 points d’écart dans le premier quart temps puis 24 à la pause. Utah a même compté jusqu’à 29 longueurs de retard. Mais les hommes de Quin Snyder n’ont pas lâché. Mitchell, bien que maladroit (9 sur 26), a continué d’attaquer la défense adverse pour provoquer des fautes et ramener les siens dans la partie. Mais le déficit était trop grand. Le Jazz n’a pas réussi à trouver son rythme offensivement et défensivement en première période et il semblait ensuite impossible de réaliser l’exploit.

Les Clippers n’ont pas paniqué non plus quand leur avance est descendue sous les 10 points dans le quatrième quart temps. Paul George a alors pris le relais d’un Kawhi Leonard apparemment touché au genou et laissé sur le banc par précaution. Les deux stars ont chacune terminé avec 31 points. Les médecins vont examiner de plus près l’état de santé de leur meilleur joueur. Los Angeles est en mesure de rééditer son exploit du premier tour. Mais ça ne se fera pas sans Leonard.

Trae Young mène le comeback des Hawks, Embiid à la peine

Atlanta Hawks - Philadelphie Sixers : 103-100

Les deux équipes sont à égalité 2-2

Même avec une épaule douloureuse, Trae Young a su faire la différence pour Atlanta. Le jeune meneur, qui dispute ses premiers playoffs, s’est une nouvelle fois illustré avec une performance héroïque. Les Hawks ont remonté un déficit de 18 points pour s’imposer (103-100) contre les Sixers sous l’impulsion des 25 points et 18 passes décisives de son All-Star. Et voilà donc les deux équipes à égalité 2-2 dans la série. Young a pourtant commencé la partie en ratant ses cinq premiers tirs et les joueurs de Philadelphie en ont profité pour s’installer au contrôle de la partie (20-28 dans le premier quart temps). L’écart est donc monté à 18 longueurs au cours de la première mi-temps (42-60). Puis les Sixers se sont écroulés. Ils ont subi le retour de leurs adversaires pourtant maladroit. Mais les Hawks ont mis les paniers qu’il fallait dans les dernières minutes. Young, notamment, a donné l’avantage aux siens sur un tir en pénétration à un peu plus d’une minute de la sirène (99-98). Il enchaînait avec deux lancers pour mettre Atlanta à l’abri.

Au-delà du score, les Sixers ont du souci à se faire pour Joel Embiid. Le pivot camerounais a terminé avec 17 points et 21 rebonds mais en convertissant seulement 4 de ses 20 tentatives… Surtout, il a été contraint de rejoindre le vestiaire au cours du deuxième quart temps, en raison d’une nouvelle douleur au genou. Il est évident qu’il est gêné par la douleur. Et ça peut poser des difficultés à la franchise de Pennsylvanie sur cette série mais aussi peut-être pour la suite de la compétition. Si elle passe l’obstacle Trae Young. Le Game 5 sera décisif, comme à chaque fois que deux équipes sont à égalité 2-2.

