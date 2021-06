Khris Middleton porte les Bucks contre les Hawks

Trae Young et les Hawks ont des raisons d’être frustrés. Ils menaient au score lorsque le meneur All-Star s’est blessé à la cheville suite à une collision avec un arbitre en fin de troisième quart temps. Et il n’y avait que ça qui pouvaient l’arrêter dimanche soir. Parce qu’avant de perdre en vitesse avec la douleur, il avait planté 35 points. Et c’est à la suite de son pépin physique que le match a tourné en faveur des Bucks, finalement vainqueurs 113 à 102. Mais ce résultat s’explique aussi (surtout) par le gros coup de chaud de Khris Middleton dans les dernières minutes. Comme souvent au cours de ces playoffs, l’arrière All-Star de Milwaukee a pris les choses en mains au cours dans le money time. C’est simple : il a fait mieux à lui tout seul que toute l’équipe d’Atlanta au cours du quatrième quart temps. 20 points pour Middleton et 17 pour les Hawks.

Les Bucks sont alors passés au contrôle à la suite d’un 15-3. Avec 3 paniers primés du héros du soir. Les joueurs de Mike Budenholzer avaient 7 points de retard (88-95) avant de rapidement compter 5 longueurs d’avance (102-98). Toujours propulsé par leur deuxième star, qui a achevé ses adversaires avec un nouveau panier lointain dans la dernière minute de la partie. "Ce qu’il a fait aujourd’hui était incroyable", notait Giannis Antetokounmpo. "Il nous a portés à la fin. Ce que j’ai vu, c’est le récital d’un grand joueur. C’est aussi simple que ça." Un bel hommage à son coéquipier de la part du Grec, lui aussi déterminant dans le succès des siens avec 33 points et 11 rebonds au compteur. C’est la troisième fois déjà que Middleton et Antetokounmpo franchissent tous les deux la barre des 30 points et 10 rebonds sur un match. Les Bucks reprennent donc le contrôle de la série et mènent désormais 2-1 avant le Match 4 à Atlanta.

