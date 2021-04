Le joueur : Kyrie Irving porte les Nets

Il va falloir faire preuve de courage et de caractère pour les Nets, encore une fois privés de leurs joueurs majeurs. Kevin Durant est à l’infirmerie (contusion) et James Harden a fait une rechute hier (ischios). En leur absence, Kyrie Irving doit assumer le costume du super héros et il a tenu son rang cette nuit. Auteur de 32 points et de 8 passes décisives, le meneur a été le principal artisan de la victoire de Brooklyn contre New Orleans (134-129). Il a notamment été étincelant dans les moments les plus tendus de la partie, contrairement au match perdu où il s’était éteint dans les dernières minutes. Là, c’était donc tout l’inverse. Irving a marqué 8 points dans l’ultime minute pour assurer le succès des Nets.

C’était d’ailleurs aussi un aboutissement collectif. Parce que sans KD et sans Harden, 8 joueurs ont atteint la barre des 10 points, dont 16 pour Blake Griffin ou 24 pour Joe Harris. Il n’en fallait pas moins pour répondre aux 33 points et 7 rebonds de Zion Williamson. Les Pelicans peuvent encore s’en prendre à eux-mêmes. Ils menaient de 13 points en première période et ils ont une nouvelle fois été battus de peu dans les derniers instants.

Le match : New York va chercher sa septième victoire de suite

Le timing ne pouvait pas être plus intéressant. C’est dans la dernière ligne droite de la saison que les Knicks développent leur meilleur basket. Brillants, les voilà lancés sur une série de sept victoires consécutives après leur succès contre les Hornets hier soir (109-97). Une performance inédite depuis 2014 pour la franchise new-yorkaise, bien partie pour décrocher sa première qualification pour les playoffs depuis 2013.

Pourtant, les joueurs de Tom Thibodeau se sont mis en difficultés en encaissant 66 points en première période. Mais ils ont fait preuve de plus de sérieux au retour des vestiaires et tout a changé. RJ Barrett a notamment inscrit 18 de ses 24 points dans le troisième quart temps, moment où les Knicks ont creusé l’écart (31-16 en 12 minutes). Derrick Rose et Immanuel Quickley ont ajouté 17 points chacun en sortie de banc. Et voilà donc New York revenu à la cinquième place à l’Est.

La performance : Paul George décisif pour les Clippers

Il y a quelque chose qui a changé mentalement aux Clippers. Cette équipe paraît nettement plus solide que l’an dernier, à l’image de l’une de ses deux superstars, Paul George. En l’absence de Kawhi Leonard, qui va d’ailleurs manquer une semaine de compétition, l’ailier de Los Angeles a guidé les siens vers un succès in-extremis contre Portland (113-112). Les Californiens ont pourtant couru après le score dans le quatrième quart temps après avoir gaspillé leur avance. Mais sans craquer. Sans paniquer.

PG, 33 points, les finalement remis au contrôle malgré 6 points de retard à 5 minutes de la fin (96-102). Ils ont bataillé pour revenir au tableau d’affichage et George leur a donné la victoire avec deux lancers cruciaux à 4 secondes du buzzer. CJ McCollum a ensuite raté sa dernière tentative, scellant ainsi la victoire des Clippers.

Le comeback : Les Wolves écœurent les Kings

Avec un score de 115 à 114 à 6 minutes de la fin, et donc un avantage d’un point, les Kings étaient bien partis pour s’imposer contre les Wolves, l’un de leurs concurrents dans les profondeurs de la Conférence Ouest. Mais c’est exactement à ce moment-là qu’ils ont encaissé un 14-0. Karl-Anthony Towns (25 pts, 18 rbds) et Anthony Edwards se sont relayés pour faire tomber leurs adversaires californiens en maîtrisant complètement la deuxième moitié du quatrième quart temps. Résultat, ils s’imposent 134 à 120 et continuent de montrer des progrès sur cette fin de saison.

Les Français : Luwawu-Cabarrot et Batum à leur aise

Respectivement avec les Nets et les Clippers, Timothé Luwawu-Cabarrot (10 pts) et Nicolas Batum (11) on chacun contribué au succès de leur équipe en faisant leur part du boulot en sortie de banc hier soir.

Tous les scores

Hawks - Magic : 112-96

Knicks - Hornets : 109-97

Pelicans - Nets : 129-134

Trail Blazers - Clippers : 112-113

Kings - Timberwolves : 134-120

