Le match : Sexton plus fort que Durant, Irving et Harden

Absent depuis sept matches, parce qu’il voulait "faire une pause" selon ses propres mots, Kyrie Irving s’est distingué pour son retour à la compétition. Opposé aux Cavaliers, son ancienne franchise, le meneur All-Star a inscrit 38 points pour la première des Nets avec James Harden et Kevin Durant. Et malgré ça, son équipe s’est inclinée après deux prolongations (135-147). Parce qu’en face, un certain Collin Sexton sortait le match de sa vie. 42 points pour le jeune joueur de Cleveland, lui aussi revenu hier soir sur les parquets après une blessure à la cheville.

Sexton a notamment planté 20 points en prolongations, dont 15 dans la seconde, pour permettre aux Cavs de creuser l’écart et de décrocher un succès prestigieux contre l’une des armadas les plus redoutables de la NBA… Sur le papier. 7 des 8 joueurs utilisés par la franchise de l’Ohio ont marqué plus de 10 points. Parfait pour contrer Irving mais aussi Durant (38 pts, 12 rbds, 8 pds) et Harden (21 pts, 10 rbds, 12 pds).

Le joueur : Joel Embiid encore en mode MVP

Joel Embiid est différent depuis le début de la saison. Plus concentré, plus appliqué et plus dominant. Les Celtics en ont fait les frais lors leur déplacement à Philadelphie pour affronter les Sixers hier soir. Ils sont tombés sur un grand joueur. Un pivot déterminé à détruite leur raquette possession après possession. 42 points et 10 rebonds pour le Camerounais, avec une belle victoire de son équipe à la clé (117-109). La dixième en quinze rencontres pour les Sixers.

La performance : Clint Capela imite Wilt Chamberlain

Mais quel glouton ! Clint Capela a dévoré la raquette des Pistons hier soir. Le pivot suisse des Hawks a compilé 27 points et 26 rebonds tout en contribuant au succès des siens après prolongation (123-115). Trae Young a lui marqué 38 points et John Collins en a ajouté 31. Atlanta enchaîne là un deuxième succès de suite après avoir connu un passage délicat pendant plusieurs semaines.

L’action : Cole Anthony fusille les Wolves au buzzer

Le moment de gloire est arrivé pour Cole Anthony. Bombardé titulaire suite à la blessure de Markelle Fultz, le meneur rookie a offert la victoire au Magic contre les Wolves cette nuit. Alors que son équipe était menée de deux points, le jeune homme a remonté tout le terrain en courant, balle en main, avant de s’arrêter derrière la ligne à trois-points et de balancer un tir difficile, excentré sur le côté, avec un défenseur sur lui. Bingo. Et victoire in-extremis d’Orlando (97-96).

La série : Les Clippers bien lancés

Kawhi Leonard est venu, il a marqué 32 points et les Clippers ont battu les Kings sans forcer leur talent (115-96). Un cinquième succès de rang pour la franchise hollywoodienne, qui monte clairement en puissance. Le groupe est enfin serein et les superstars efficaces. Attention aux Clips.

Les Français : Evan Fournier de retour

Le Magic avait bien besoin d’Evan Fournier. Absent depuis plusieurs semaines (9 matches) en raison de douleurs au dos, l’arrière tricolore a marqué 24 points son retour. Avec la victoire en prime. Soirée difficile pour Timothé Luwawu-Cabarrot (Nets) et Sekou Doumbouya (Pistons) qui n’ont pas inscrit le moindre point. En revanche, 11 unités pour Nicolas Batum, avec aussi 3 interceptions.

Tous les scores

Cavaliers – Nets : 147-135

Pacers – Mavericks : 112-124

Sixers – Celtics : 117-109

Hawks – Pistons : 123-115

Raptors – Heat : 102-111

Timberwolves – Magic : 96-97

Rockets – Suns : 103-109

Warriors – Spurs : 121-99

Clippers – Kings : 115-96

