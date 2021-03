La Ligue l'a annoncé ce lundi. La draft 2021, le marché annuel au cours duquel les franchises NBA choisissent leurs futurs joueurs parmi les jeunes talents, aura lieu le 29 juillet, une semaine après un éventuel septième match de la finale NBA. La loterie pour l'ordre des choix est quant à elle prévue pour le 22 juin. La ligue a rendu publiques les dates clés pour l'attribution annuelle des droits aux meilleurs nouveaux arrivants en NBA dans une saison qui s'achèvera plus tard que d'habitude en raison de la pandémie de Covid-19.

Aucun détail n'a été révélé sur les lieux où se tiendront ces événements ni sur celui des séances d'entraînement en série (NBA Draft Combine) pour les joueurs pour attirer l'attention des scouts et autres dénicheurs de talents mandatés par les franchises. Ces entraînements sont prévus du 21 au 27 juin. La date du 22 juin sera ainsi scrutée par les observateurs pour voir quelle équipe parmi les franchises non qualifiées pour les play-offs va décrocher le très convoité premier choix de la draft. Les postulants à intégrer la NBA devront s'inscrire à la draft le 30 mai au plus tard. Ils auront jusqu'au 19 juillet inclus pour éventuellement y renoncer.

