La première : Débuts solides pour LaMarcus Aldridge

Quelques jours après avoir pris la décision de rejoindre Brooklyn pour y finir la saison, LaMarcus Aldridge disputait son premier match avec sa nouvelle équipe hier soir. Et l’ancien joueur des Spurs démarrait même directement dans le cinq majeur des Nets au poste de pivot. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour s’adapter et se mettre en valeur. En 30 minutes, l’intérieur multiple All-Star a compilé 11 points, 9 rebonds et 6 passes décisives. Comme s’il était dans son jardin. Et les New-yorkais se sont facilement imposés contre les Hornets (111-89) malgré les absences de James Harden et Kevin Durant.

Très vite à l’aise, Aldridge a contribué à mettre son équipe sur les bons rails au cours d’un premier quart temps dominateur (32-11 après 12 minutes). Jeff Green a marqué 21 points, Kyrie Irving en a ajouté 15. C’est déjà le vingtième succès au cours des vingt-trois derniers matches pour les Nets, premiers à l’Est.

La performance : Le Heat résiste aux 36 points de Stephen Curry

LaMarcus Aldridge n’était pas le seul à débuter sous une nouvelle tunique hier soir. Victor Oladipo jouait pour la première fois avec le Heat après son transfert vers Miami. En revanche, sa prestation ne restera pas dans les mémoires. L’ancien All-Star a inscrit 6 points à 2 sur 8 aux tirs avec tout de même 3 rebonds et 5 passes. Mais les Floridiens l’ont tout de même emporté contre les Warriors (116-109) malgré 36 points et 11 rebonds de Stephen Curry. Le meneur de Golden State a tout tenté pour mener son équipe à la victoire mais Golden State a manqué de jus et de réalisme dans les dernières minutes.

Curry avait pourtant mis les siens au contrôle au cours du troisième quart temps (67-68). Le Heat a répondu avec un 9-0 avant de gérer son écart. Jimmy Butler a mis 22 points, Duncan Robinson 21 et Tyler Herro 20. Andre Iguodala en a ajouté 10 dans le money time.

Le joueur : Trae Young décisif pour les Hawks

Quand les Hawks sont en difficultés, ils se tournent tout naturellement vers Trae Young. Leur guide, malgré son jeune âge. Leur star. Et le meneur leur a donné raison cette nuit. Pas forcément en réussite en première période (2 sur 7), il s’est réveillé au meilleur moment pour porter Atlanta vers la victoire contre San Antonio après deux prolongations (134-129). Avec 21 points inscrits dans les 20 dernières minutes : 7 dans le quatrième quart temps, 7 dans le première période supplémentaire et 7 dans la seconde. Même avec 5 fautes au compteur, Young a su rester sur le terrain pour faire la différence. Il a aussi ajouté 12 passes décisives en plus de ses 28 points. Même total pour ses coéquipiers Bogdan Bogdanovic et Clint Capela. En face, DeMar DeRozan a marqué 36 pions, en vain.

Le match : Les Nuggets repoussent le comeback des Clippers

Menés de 17 points, Kawhi Leonard (24 points) et ses coéquipiers n’ont pas baissé les bras contre les Nuggets. Ils ont tout tenté pour revenir au score, recollant même à 3 longueurs. Mais ça n’a pas suffit. Denver a bel et bien décroché la victoire contre Los Angeles (101-94) dans ce qui constituait le choc de la soirée. Même étouffés par la défense adverse dans le quatrième quart temps, Jamal Murray (23 pts) et ses camarades ont su laisser passer l’orage avant d’accentuer à nouveau l’écart dans les toutes dernières minutes de la partie. Ils ont aussi profité des nombreux ratés des Clippers, trop maladroits près du cercle et derrière l’arc pour espérer l’emporter. Paul George a notamment terminé avec 17 points à 5 sur 15. Michael Porter Jr a lui inscrit 20 points pour Denver tandis que Nikola Jokic finissait avec 14 points, 7 rebonds et 7 passes. Ce succès permet à la franchise du Colorado de se rapprocher encore un peu plus de la quatrième place à l’Ouest, détenue par les Lakers. Elle possède juste une victoire de moins pour l’instant.

Tous les scores

Cavaliers - Sixers : 94-114

Pistons - Wizards : 120-91

Nets - Hornets : 111-89

Heat - Warriors : 116-109

Pelicans - Magic : 110-115

Spurs - Hawks : 129-134

