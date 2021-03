Les San Antonio Spurs et le pivot vétéran LaMarcus Aldridge se sont mis d'accord pour arrêter leur aventure commune et lui permettre de rebondir dans une nouvelle équipe en NBA, a déclaré mercredi l'entraîneur texan Gregg Popovich.

"LaMarcus n'est pas avec l'équipe", a déclaré Popovich avant le match de son équipe à Dallas, alors que les médias présents l'interrogeaient sur l'absence remarquée du joueur. "Il est en bonne santé. Mais nous avons convenu mutuellement de travailler ensemble sur certaines opportunités qui se présenteront ailleurs pour lui."

"Il a été un excellent coéquipier, il n'y a eu aucun problème à ce niveau", a tenu à ajouter le technicien. "Nous pensons simplement que c'est une solution gagnante pour LaMarcus et pour le club. Donc, quand l'occasion se présentera - cela dépendra de la direction, de son agent, de ce genre de choses - nous irons tous de l'avant". Cela faisait six saisons qu'Aldridge, 35 ans, sept fois All-Star, jouait avec les Spurs.

Un nouveau challenge à Miami ou LA ?

Aldridge a manqué huit des onze derniers matches des Spurs avant la pause de mi-saison, en raison de blessures à une hanche et un quadriceps. Durant cette période, son équipe a remporté six des huit matches où Aldridge était absent.

Fort d'un bilan de 18 victoires pour 14 défaites, les Spurs occupent la septième place de la Conférence Ouest. Aldridge dont la moyenne est de 13,7 points et 4,5 rebonds par match cette saison, devrait intéresser plus d'une équipe ambitieuse. A commencer par les Lakers et Miami, deux clubs à la recherche d'un pivot.

