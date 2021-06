Il y aura un absent de marque dans les rangs de Philadelphie pour le match 5 face à Washington mercredi. Les 76ers ont annoncé le forfait de leur pivot Joel Embiid, touché au genou. "Une IRM (imagerie par résonance magnétique), examinée par plusieurs spécialistes orthopédiques, a révélé que Joel Embiid souffre d'une petite déchirure latérale du ménisque du genou droit. La blessure sera gérée par de la physiothérapie et un traitement", ont écrit les Sixers dans un communiqué. "Embiid ne jouera pas le match de mercredi contre les Wizards" et la gestion de sa situation se fera "au jour le jour", ont-ils conclu.

Le pivot camerounais, en lice pour le gain du trophée de MVP de la saison régulière, s'est blessé lors du match N.4, lundi, en chutant lourdement après avoir attaqué le cercle. Sans lui, "Philly" a perdu contre Washington, qui a réduit l'écart à 3-1 dans leur série. Si les hommes de Doc Rivers remportent le match ce mercredi, ils seront qualifiées pour les demi-finales de conférence Est et auront pour adversaire le vainqueur de la série entre Atlanta et New York (3-1).

