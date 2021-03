Dans une vidéo issue d'un flux Twitch (plateforme de streaming en direct), qui a fait surface sur les réseaux sociaux, on peut entendre Meyers Leonard dire : "Putain de lâches, ne me tirez pas dessus! Putain de youpins !" lors d'une session de jeu vidéo en ligne. Le club floridien n'a pas tardé à réagir.

Je ne savais pas ce que ce mot signifiait avant cela...

"Le Miami Heat condamne avec véhémence l'utilisation de toute forme de discours de haine", a réagi la franchise dans un communiqué. "Les mots utilisés par Meyers Leonard étaient inappropriés et nous ne tolérerons aucun langage haineux de la part de quiconque est associé à notre franchise." Dans la foulée, la NBA a indiqué mener une enquête, condamnant, elle aussi, "sans équivoque toutes formes de discours haineux".

Leonard s'est excusé dans un message sur Instagram mardi soir. "Je suis profondément désolé d'avoir prononcé une insulte antisémite hier. Je ne savais pas ce que ce mot signifiait avant cela, mais mon ignorance de son caractère offensant pour la communauté juive n'est absolument pas une excuse et j'avais tout simplement tort. Je m'engage à aller vers les personnes qui peuvent m'aider à m'informer sur ce type de discours haineux et sur la façon dont nous pouvons le combattre. Je reconnais et j'assume mon erreur. Ce n'est pas une illustration correcte de la personne que je suis. Je promets de faire mieux", a-t-il expliqué.

Les sociétés de jeux vidéo ASTRO Gaming, Origin PC et Scuf Gaming ont indiqué plus tôt mardi qu'elles avaient mis fin à leurs partenariats avec Leonard, joueur passionné, habitué à interagir avec ses fans sur Twitch. Dans sa neuvième saison NBA, le joueur de 2,16 mètres s'est fait opérer d'une épaule en janvier, après n'avoir disputé que trois matches avec le Heat. En novembre, il avait prolongé deux ans pour 19,5 millions de dollars, mais Miami ayant une option sur sa deuxième année de contrat, il pourrait devenir agent libre dès cet été.

