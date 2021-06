L'aventure a pris fin entre Steve Clifford et Orlando. Le Magic, qui a échoué à se qualifier pour les play-offs cette année en NBA, a annoncé samedi s'être séparé de son entraîneur d'un commun accord. En trois saisons en Floride, le technicien de 59 ans aura eu un bilan de 96 victoires contre 131 défaites. "Nous tenons à remercier Steve pour ses contributions au Magic d'Orlando", a déclaré le président des opérations basket du club, Jeff Weltman. "Nous apprécions les nombreux sacrifices qu'il a faits en tant qu'entraîneur, mais la nouvelle voie que nous souhaitons emprunter ne s'accorde pas avec ses objectifs."

Au cours de sa première saison régulière sur le banc floridien, en 2018-2019, Clifford avait permis au Magic d'enregistrer 17 victoires de plus que lors de la saison précédente, ce qui avait engendré un retour en play-offs pour les Floridiens, qui ne les avaient plus disputés depuis 2012. Il avait à nouveau mené l'équipe en play-offs en 2020 mais avait encore échoué à passer le 1er tour. Avant de coacher le Magic, Clifford fut à la tête des Charlotte Hornets durant cinq saisons. Au total, son bilan en NBA est de 292 succès contre 345 revers en huit saisons. Orlando est la troisième équipe à la recherche d'un nouvel entraîneur avec Boston et Portland.

