C'est une nouveauté qui a, semble-t-il, beaucoup plu. À en croire ESPN et le toujours bien informé Adrian Wojnarowski, la NBA devrait de nouveau comporter un "play-in tournament" lors de la saison prochaine. Ce format particulier, faisant suite à la saison régulière et précédant les play-offs, avait été mis en place durant l'exercice 2019-2020, afin de pallier un calendrier tronqué par la crise sanitaire.

NBA La Draft revient à Brooklyn le 29 juillet IL Y A UN JOUR

Ainsi, au lieu d'avoir purement et simplement les huit premiers de chaque Conférence qualifiés pour les play-offs, seuls les six premiers disposaient d'un billet composté. Les équipes classés entre la septième et la dixième places s'affrontaient ensuite lors d'un mini-tournoi et cela permettait à deux franchises supplémentaires de rejoindre celles encore en lice pour la victoire finale. À titre d'exemple, les Lakers de LeBron James et les Warriors de Stephen Curry avaient ainsi croisé le fer en play-in le 20 mai dernier (103-100).

NBA Middleton, un coup de chaud qui peut changer ces finales NBA HIER À 08:54