Le joueur : Shai Gilgeous-Alexander signe le carton de sa jeune carrière

Devenu l’unique patron à Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander porte bien son nouveau costume. Le meneur de 22 ans ne cesse de progresser et il aurait même pu prétendre à une invitation au prochain All-Star Game si le Thunder disposait d’un bilan un peu plus flatteur. Mais hier soir, le Canadien s’est comporté comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue en portant son équipe à la victoire contre les Spurs (102-99). Avec 42 points à son compteur personnel. C’est tout simplement son nouveau record en carrière.

L’action : Luguentz Dort libère OKC à la sirène

Long et rusé, SGA sait jouer de ses défenseurs pour scorer près du cercle. Mais il était aussi en réussite derrière l’arc hier soir : 6 paniers primés. C’est d’ailleurs sur un dernier trois-points que le Thunder l’a emporté. Mais pas l’un de son meneur. En effet, le héros du match est un autre jeune élément de l’effectif. Luguentz Dort. Parfaitement servi par Al Horford, et complètement démarqué, l’ailier a planté le tir décisif derrière l’arc au moment où la sirène retentissait. Un panier pour la gagne avant de s’allonger sur le parquet pendant que ses coéquipiers couraient vers lui pour le féliciter. Décidément une belle soirée pour Gilgeous-Alexander, pour Dort et pour la franchise de l’Oklahoma.

Le match : Les Lakers écrasés par le Jazz

L’absence d’Anthony Davis commence à peser lourd sur les épaules des Lakers, et notamment celle de LeBron James, seule superstar à bord du navire. Le King assure qu’il n’a pas besoin de plus de repos que les autres. Mais les signes de fatigue sont de plus en plus nombreux. Et hier soir, les champions en titre se sont fait désosser dans les règles par le Jazz (89-114).

Les Californiens ont tenu bon les premières minutes (17-13) avant de subir la révolte de l’équipe de Salt Lake City. Jordan Clarkson, un ancien joueur de Los Angeles, a notamment fait la différence à son entrée en jeu. Le Jazz a pris le large dans le deuxième quart temps (24-39 en 12 minutes) avant d’accentuer l’écart tout au long de la partie. James a fini avec meilleur marqueur 19 points. Mais la puissance collective adverse était tout simplement trop forte avec 18 points de Rudy Gobert, autant pour Clarkson et six joueurs à 13 unités ou plus.

C’est déjà la 22ème victoire en 24 matches pour Utah. En revanche, les Lakers concèdent là leur quatrième défaite de suite.

Le record : Gallinari, une performance historique aux Hawks

Gêné par des blessures, Danilo Gallinari peine à trouver son rythme depuis sa signature aux Hawks pendant l’intersaison. Mais hier soir, l’ailier italien s’est rapidement mis en confiance en enchaînant les paniers dès son entrée en jeu sur le parquet. 24 points en première mi-temps, 38 au total mais surtout un record de franchise battu : 10 tirs à trois-points réussis ! En 12 tentatives. Il efface ainsi Steve Smith, auteur de 9 paniers primés en 1997, des tablettes. "Le gars était en feu", remarque son coéquipier John Collins. "Il ne pouvait pas rater. On adore quand un mec à la main chaude comme ça. On va le gaver de ballons jusqu’à ce qu’il brûle."

Pour l’instant, ce sont les Celtics qui partent en fumée. Avec ce revers contre Atlanta (127-112). Jaylen Brown et les siens restent sur trois défaites de suite et ils sont sortis du top-8 de la Conférence Est (neuvième).

La performance : Zach LaVine enchaîne

Fraîchement nommé All-Star, Zach LaVine a voulu donner raison à ceux qui ont cru en lui en sortant une nouvelle performance de premier choix cette nuit. 35 points pour mener les Bulls à la victoire contre les Timberwolves (133-126). Sa troisième pointe à 35 unités ou plus lors des cinq derniers matches.

Les Français : Rudy Gobert dominant

18 points, 9 rebonds et une large victoire du Jazz contre les Lakers. Une très belle soirée pour Rudy Gobert, qui finit d’ailleurs meilleur marqueur de son équipe. Sekou Doumbouya était lui titulaire avec Detroit : il a terminé avec 3 points et 4 passes décisives. Theo Maledon compile lui 3 points, 3 passes et 4 interception avec le Thunder.

