Le match : LeBron James et les Lakers au top

Los Angeles contre Denver. Un remake des dernières finales de Conférence à l’Ouest. Et surtout une opportunité pour les Lakers de frapper un grand coup et de rappeler qui domine en NBA. Ils ne l’ont pas raté. Les champions en titre l’ont emporté sans trembler (114-93). Avec un LeBron James très inspiré aux commandes. Le King a compilé un triple-double : 27 points, 10 rebonds et 10 passes décisives.

Il a aussi fait la différence dans le quatrième quart temps, quand les Angelenos ont creusé l’écart. Anthony Davis n’a marqué que 13 points mais il a notamment éteint Nikola Jokic, pourtant bouillant depuis le coup d’envoi de la saison. Le Serbe a été limité à 13 points, 6 sur 16 aux tirs, 10 rebonds et 6 passes décisives. Avec cette victoire, les Lakers affichent désormais un bilan de 17 succès en 23 rencontres.

La performance : Kelly Oubre Jr s’éclate avec les Warriors

Un retour aux sources. Sans aucun pivot disponible – Kevon Looney, James Wiseman et Marquese Chriss sont blessés – les Warriors ont décidé de relancer leur cinq de très petite taille avec Draymond Green au poste cinq cette nuit. Et ça a fait des dégâts. Oh que oui. Les Mavericks en ont fait les frais. Avec à l’arrivée une victoire écrasante de Golden State, 147 à 116. Un large succès aussi marqué par le carton de Kelly Oubre Jr, auteur de 40 points. Son record en carrière.

L’ailier de 25 ans, en délicatesse avec son tir depuis le début de la saison, a pu se mettre en rythme dans cette partie à la cadence effrénée. Résultat, il a converti 14 de ses 21 tentatives dont un brillant 7 sur 10 à trois-points. Une belle revanche pour le jeune homme, critiqué sur la toile et dont le nom revient souvent dans les rumeurs de transferts. Stephen Curry a ajouté 28 points et Draymond Green a distribué 15 passes décisives.

La surprise : Les Sixers s’inclinent contre des Blazers décimés

Pas de Damian Lillard, pas de CJ McCollum mais pas de problèmes pour les Trail Blazers, vainqueurs des Sixers (121-105) malgré 37 points de Joel Embiid. Carmelo Anthony a compilé 22 points et 5 passes décisives tandis que Gary Trent Jr marquait 24 points. La défaite est décevante pour Philadelphie, premier à l’Est. Les Sixers ont tendance à se relâcher contre des adversaires un peu plus faible ou diminué. Ils avaient déjà perdu contre les Nets privés de… Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving.

La blessure : Inquiétude autour de Christian Wood

Les Rockets ont battu les Grizzlies (115-103) cette nuit mais la soirée a été gâchée par la blessure de Christian Wood. L’intérieur de Houston est mal retombé, se tordant sévèrement la cheville au passage. Ses coéquipiers ont dû l’accompagner sur le bord du terrain avant qu’il soit amené jusqu’au vestiaire en chaise roulante. Il devra désormais passer des examens pour déterminer la gravité exacte de sa blessure.

Le Français : Rudy Gobert en double-double

Le Jazz a facilement battu les Hawks (112-91) et Rudy Gobert a compilé 11 points et 12 rebonds en 27 minutes.

Tous les scores

Hawks - Jazz : 91-112

Mavericks - Warriors : 116-147

Sixers - Trail Blazers : 105-121

Grizzlies - Rockets : 103-115

Lakers - Nuggets : 114-93

