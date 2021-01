Le joueur : LeBron James était en mission

Les Lakers jouaient à l’extérieur cette nuit. Mais LeBron James était lui à la maison, à Cleveland, dont il est originaire et où il a joué 11 saisons. Sur le parquet de la Quicken Loans Arena, il s’est senti comme dans son jardin. Personne n'a pu l’arrêter. Le natif d’Akron a inscrit 46 points et Los Angeles l’a emporté 115 à 108. La rencontre était assez serrée mais un dirigeant des Cavaliers aurait eu le malheur de célébrer avec un peu trop d’enthousiasme un panier à trois-points raté par James dans le troisième quart temps.

Il n’en fallait pas plus pour que le King prenne ça de manière personnelle et se déchaîne sur ses adversaires dans le money time. "J’ai eu le sentiment qu’il était un peu trop excité par mon échec. Je savais qu’il restait un quart temps et le quatrième quart temps est mon préféré. Il a de la chance que je ne vienne ici qu’une fois par an." Déterminé, LeBron a marqué 21 points dans les douze dernières minutes pour permettre aux Lakers de prendre le contrôle du match pour de bon. Avec une performance digne de Kobe Bryant, la veille du triste anniversaire de la mort du Black Mamba. Un bel hommage.

Le match : Les Nets verrouillent enfin leurs adversaires

Enfin un match avec moins de 120 points encaissés par les Nets et leur nouveau trio de superstars. Maladroits pendant une majeure partie de la rencontre, Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving ont tout de même mené Brooklyn à la victoire contre Miami cette nuit (98-85). Les New-yorkais se sont réveillés dans le dernier quart temps après un début de match difficile mais serré. Harden, très passif jusqu’alors (5 tirs tentés en trois quart temps) a marqué 10 de ses 20 points dans le money time.

Les Nets ont notamment passé un 18-2 pour prendre 16 points d’avance sur le tard (96-80). "Je pense que notre défense nous a permis de tenir bon tout le match. Et nous avons pris le large quand nous avons commencé à mettre nos tirs dans le dernier quart temps. Mais c’est évident que c’est notre défense qui nous fait gagner le match", assurait KD, auteur de 20 points, 13 rebonds et 5 passes. Kyrie Irving a ajouté 16 points et 8 rebonds.

Bam Adebayo a encore une fois été excellent pour le Heat avec 26 points, 10 rebonds et 5 passes au compteur. Insuffisant pour faire plier l’association des talents des Nets, qui décrochent donc là leur deuxième victoire de suite.

La performance : Malcolm Brogdon bat son record en carrière

Malcolm Brogdon ne trouvait pas le sommeil après avoir délivré sa plus mauvaise performance de la saison contre les Raptors avant-hier. "J’étais au téléphone avec le coach très tard dans la nuit, pour réfléchir à des ajustements. J’étais vraiment en colère. On passe tous les deux notre temps à ne penser qu’au jeu et on déteste perdre. Ça me rendait fou." Vingt-quatre heures après, le meneur des Pacers sortait le meilleur match de sa carrière : 36 points, 7 rebonds et 9 passes décisives. Et Indiana prenait sa revanche contre Toronto (129-114).

Déchaîné, concentré, Brogdon faisait notamment la différence dans le quatrième quart temps en inscrivant les 7 derniers points de la partie. Les Pacers prenaient alors le large après trois périodes équilibrées. 21 points et 10 rebonds pour Myles Turner. 22 pour Jeremy Lamb. Et une équipe d’Indiana qui reprend sa marche en avant.

Le triple-double : Luka Doncic

Encore une prestation XXL de Luka Doncic. Le Slovène a compilé 35 points, 11 rebonds et 16 passes décisives hier soir. Mais ses Mavericks se sont inclinés de peu contre les Nuggets (113-117), portés par les 30 points de Michael Porter Jr.

Les Français : Evan Fournier enchaîne

Evan Fournier continue de faire le boulot depuis son retour sur les terrains. Il a inscrit 19 points lors de la victoire du Magic contre les Hornets hier soir (117-108). Sekou Doumbouya a marqué 7 points en sortie de banc pour les Pistons, vainqueurs des Sixers (119-104). Titulaire avec le Thunder, Theo Maledon a compilé 6 points, 4 rebonds et 4 passes.

Tous les scores

Pistons - Sixers : 119-104

Pacers - Raptors : 129-114

Magic - Hornets : 117-108

Nets - Heat : 98-85

Cavaliers - Lakers : 108-115

Mavericks - Nuggets : 113-117

Bulls - Celtics : 103-119

Warriors - Timberwolves : 130-108

Trail Blazers - Thunder : 122-125



