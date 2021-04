La superstar des Lakers LeBron James, absent depuis le 20 mars à cause d'une grosse entorse à la cheville droite, pourrait faire son retour ce vendredi pour la réception de Sacramento en saison régulière NBA, rapporte ESPN.

"LBJ" qui avait été initialement placé sur la liste des "forfaits" pour ce match, fait à présent partie des "douteux". Un changement de statut qui ouvre la porte à un retour sur le parquet, 40 jours après sa blessure.

"James va tester sa cheville juste avant la rencontre et une décision sera alors prise", affirme ESPN, citant des sources au sein de l'équipe de Los Angeles. S'il est convenu qu'il soit finalement forfait, son retour se fera alors dimanche contre Toronto.

Les Lakers dans une mauvaise passe

Sans son leader et meilleur joueur, qui pèse 25,4 points, 7,9 rebonds et 7,9 passes, les Lakers champions en titre ont remporté 8 victoires et concédé 13 défaites, dont quatre sur les cinq dernières rencontres.

Leur bilan actuel est de 36 victoires et 26 défaites, synonyme de cinquième place dans la conférence Ouest, avec une mince avance sur Dallas (6e) et Portland (7e), à dix matches de la fin de la saison régulière.

Or il est crucial pour L.A. de finir cette phase parmi les six premiers pour assurer une qualification directe pour les play-offs.

