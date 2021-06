Même sans Harden, Brooklyn explose Milwaukee

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks : 125-86

Brooklyn mène 2-0

Sans appel. Le deuxième match de la série tant attendu entre Brooklyn et Milwaukee a tourné au massacre, avec une victoire 125 à 86 de Kevin Durant et de ses coéquipiers. Dominant, le double champion NBA a inscrit 32 points en seulement trois quart temps. L’absence de James Harden, touché aux ischios, ne s’est même pas faite ressentir pour les Nets tant ils ont pris le dessus du début à la fin de la partie. Après 12 minutes, ils menaient déjà de 17 points (36-19). L’écart est même monté jusqu’à 49 longueurs ! Une vraie humiliation pour les Bucks, qui n’ont absolument rien pu faire pour arrêter le rouleau compresseur new-yorkais.

NBA Doncic étincelant mais éliminé : à Dallas de mieux l'entourer IL Y A UN JOUR

Les joueurs de Steve Nash ont fait tourner la balle pour se trouver des tirs ouverts possession après possession. Résultat, un brillant 52% de réussite aux tirs et 50% à trois-points pour 21 paniers primés inscrits. Mais tout le monde savait que les Nets pouvaient mettre le feu dans n’importe quelle défense adverse. Le plus frappant, sur ce match mais aussi sur le premier de cette demi-finale de Conférence, c’est finalement leur capacité à stopper Giannis Antetokounmpo (18 pts) et ses camarades. Les Bucks ont été limités à 86 points, 34 de moins que leurs standards habituels. Une démonstration de force pour Brooklyn qui mène donc 2 à 0 avant de se déplacer à Milwaukee.

Chris Paul va mieux, les Suns démarrent fort

Phoenix Suns - Denver Nuggets : 122-105

Phoenix mène 1-0

Gêné par une douleur à l’épaule depuis le premier match des playoffs, Chris Paul a quand même trouvé les ressources nécessaires pour porter son équipe une fois de plus. Les Suns ont battu les Nuggets (122-105) pour le premier match des demi-finales de Conférence à l’Ouest. Un succès dessiné en deuxième période sous l’impulsion de leur meneur vétéran, auteur de 14 de ses 21 points dans le quatrième quart temps. Le tout sans rater le moindre tir dans les douze dernières minutes. Phoenix, qui comptait 5 points d’avance, a alors pris le large pour se mettre à l’abri. CP3 a aussi distribué 11 passes décisives.

Derrière lui, d’autres joueurs se sont illustrés. Comme Deandre Ayton. Salué par Nikola Jokic, qui a reconnu que le pivot des Suns lui posait des difficultés, le jeune homme a compilé 20 points et 10 rebonds face au Serbe. Mikal Bridges a marqué 23 points et Devin Booker 21. Du côté des Nuggets, Jokic était justement le seul à passer la barre des 20 unités (22).

NBA Harden forfait pour le match 2 contre les Bucks HIER À 22:20