La fin de série : Enfin une victoire pour Chicago !

Les Bulls ont frappé fort le soir de la deadline, il y a déjà deux semaines, en faisant venir le pivot All-Star Nikola Vucevic mais aussi Daniel Theis. Une opération qui illustrait l’ambition de la franchise, à savoir retrouver les playoffs et s’affirmer comme une équipe solide à l’Est. Et bien depuis… rien ne va plus. Les taureaux ont enchaîné six revers consécutifs. Une triste série à laquelle ils ont enfin mis fin hier soir en battant des Nets diminués par plusieurs forfaits (115-107). Peu importe, une victoire reste une victoire et elle fera du bien aux hommes de Billy Donovan. Vucevic les a guidés avec 22 points et 13 rebonds tandis que Zach LaVine ajoutait 25 points. Sans James Harden et Kevin Durant, les joueurs de Brooklyn se sont reposés sur Kyrie Irving (24 pts, 15 pds). Mais ils ont manqué de jus après avoir pris les devants dans le premier quart temps (25-28). Les Bulls ont bien réagi pour prendre 11 points d’avance à la pause avant d’accentuer l’écart dans le troisième quart temps et ainsi validé leur première victoire depuis l’arrivée de Vucevic.

Le match : Les Clippers remportent le derby sans surprise

Avec Anthony Davis et LeBron James à l’infirmerie, mais aussi le nouvel arrivant Andre Drummond, il n’y avait pas vraiment match entre les Lakers et les Clippers hier soir. Kawhi Leonard et les siens l’ont emporté sans broncher (86-104) avec d’ailleurs 19 points, 10 rebonds et 8 passes de l’ailier All-Star. Une victoire qui permet aux Clippers de se relancer après deux défaites de suite. Ils avaient presque l’interdiction de perdre contre un adversaire autant diminué. Les hommes de Tyronn Lue ont assuré en étouffant leurs glorieux voisins du Staples Center en défense. Seuls trois joueurs des Lakers ont mis plus de 10 points : Montrezl Harrell (19), Talen Horton-Tucker (16) et Marc Gasol (11). C’est déjà la sixième défaite en neuf matches des champions en titre.

La performance : Stephen Curry flambe en vain

Absent lors de la déroute monumentale de son équipe contre Toronto, Stephen Curry faisait son retour avec Golden State hier soir. Et il n’a pas tardé à s’illustrer. Le meneur All-Star était en grande forme avec 37 points inscrits. Mais aussi un vilain 3 sur 12 à trois-points et 8 balles perdues… Et surtout une nouvelle défaite pour les Warriors. Ils se sont inclinés contre Atlanta (111-117) malgré le carton de leur superstar. Parce qu’en face, Clint Capela (24 pts, 18 rbds) et Danilo Gallinari (25 pts) ont été particulièrement solides. Les Hawks ont notamment su se montrer plus performants et plus adroits dans le quatrième quart temps, ultime période au cours de laquelle ils ont fait la différence pour se hisser vers une troisième victoire de suite. A l’inverse, les Californiens concèdent eux leur troisième défaite de suite.

Le joueur : Aaron Gordon cartonne contre son ancienne équipe

Transféré par le Magic aux Nuggets le soir de la deadline, Aaron Gordon retrouvait ses anciens camarades hier soir. Et il ne leur a pas fait de cadeau. L’ailier de Denver a inscrit 24 points pour mener sa nouvelle franchise à la victoire (119-109). Les Floridiens ont étonnamment bien tenu malgré un effectif profondément remanié. C’est seulement dans le dernier quart temps que Gordon et ses camarades ont pris le large. Nikola Jokic a ajouté 17 points et 16 passes décisives tandis que Michael Porter Jr cumulait 20 points et 12 rebonds.

Les Français : Evan Fournier efficace pour Boston

Après des débuts chaotiques, Evan Fournier trouve ses marques aux Celtics. Et il s’affirme comme l’une des forces de l’équipe en sortie de banc. Nouvel exemple cette nuit avec ses 17 points et 6 passes décisives compilés contre les Hornets, avec la victoire à la clé (116-86). L’arrière a converti 5 de ses 9 tentatives avec même un brillant 4 sur 5 à trois-points. Match complet pour Nicolas Batum, auteur de 4 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 18 minutes pour les Clippers.

Tous les scores

Bulls - Nets : 115-107

Clippers - Lakers : 104-86

Celtics - Hornets : 116-86

Sixers - Grizzlies : 100-116

Hawks - Warriors : 117-111

Rockets - Pelicans : 115-122

Nuggets - Magic : 119-109

