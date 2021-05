Le joueur : Stephen Curry étincelant pour mener les Warriors à la huitième place

Quelle fin de saison extraordinaire pour Stephen Curry. Il y a quelques semaines, ses Warriors occupaient encore le dixième rang à l’Ouest et ils étaient à la lutte avec les Pelicans pour conserver ce dernier spot qualificatif pour le play-in. Dimanche soir, à l’issue de la saison régulière, les voilà qui finissent huitièmes après leur victoire finale contre les Grizzlies (113-101), avec qui ils étaient à égalité avant le coup d’envoi de la rencontre. Une remontée fantastique au classement menée par le double-MVP, bouillant sur ses vingt dernières sorties avec de nombreuses performances époustouflante.

NBA Kobe Bryant intronisé au Hall of Fame lors d'une cérémonie forte en émotion IL Y A UN JOUR

Il a donc fini avec 46 points, décrochant au passage le titre de meilleur marqueur du championnat. Le deuxième de sa carrière. Le tout à 33 ans. Aucun joueur de son âge n’avait réussi pareille performance depuis Michael Jordan en 1998 (35 ans). Curry rejoint aussi MJ – mais aussi Wilt Chamberlain et Kareem Abdul-Jabbar – dans le club très fermé des basketteurs avec plusieurs bagues de champions, plusieurs trophées de MVP et plusieurs saisons terminées en tête du classement des scoreurs. Mais les 46 pions du meneur étaient clairement nécessaires pour renverser une situation compliquée. En effet, les Warriors étaient menés 77-86 après 8 points consécutifs de Dillon Brooks à l’entame du quatrième quart temps. Steph a répondu avec un panier à trois-points et il a inscrit de nombreux tirs primés cruciaux. 3 dans les 3 dernières minutes. Avec donc finalement le succès pour Golden State et un numéro 30 sorti sous les ovations du public qui scandait "MVP, MVP." Les Lakers devront se méfier au moment de l’affronter mercredi.

Le match : Les Lakers l’emportent (pour rien) mais nouvelle frayeur pour LeBron James

Les champions en titre devaient gagner pour espérer se qualifier directement pour les playoffs en récupérant la sixième place sur le fil. Mission accomplie, avec un succès 110 à 98 contre les Pelicans. Mais les Lakers n’étaient pas maîtres de leur destin. Les Blazers et les Mavericks l’ont aussi emporté dans la nuit de dimanche à lundi. Du coup, Los Angeles reste à la septième place et la franchise californienne est basculée dans le play-in. Avec une rencontre décisive qu’elle abordera contre les Warriors sans franchement être sereine. Surtout que LeBron James aurait aggravé sa blessure à la cheville.

Le King a d’abord été impérial pendant 27 minutes en inscrivant 25 points tout en délivrant 6 passes décisives. De quoi mettre les Lakers sur le chemin de la victoire. Mais il s’est refait mal à la cheville après un layup. Du coup, le quadruple MVP s’est rendu sur le banc pour vivre la fin de partie dans la peau d’un spectateur. Il assure déjà qu’il sera présent pour le duel décisif contre les Warriors mercredi.

La performance : Nouveau triple-double pour Russell Westbrook, les Wizards huitièmes

Comme à l’Ouest, il y avait une finale pour la huitième place à l’Est. Entre Washington et Charlotte. Les Wizards l’ont finalement emporté sur le fil (115-110) avec 23 points, 15 rebonds et 10 passes décisives de Russell Westbrook. Une performance décisive du meneur puisque son équipe courait après le score au début du quatrième quart temps. Les Hornets avaient pris l’avantage (79-90) à la faveur d’un 12-0. Mais Westbrook et les siens ont répondu avec un 17-4 pour repasser devant (96-94) avant que Bradley Beal (25 pts) mette enfin la machine en route. En s’imposant, la franchise de D.C. s’assure désormais deux chances de se qualifier pour les playoffs. D’abord en défiant Boston, septième, puis éventuellement le vainqueur du match entre Indiana et Charlotte en cas d’échec contre les Celtics.

Le duel : Les Blazers et les Nuggets prennent rendez-vous

Comme il y a deux ans, Denver et Portland se défieront en playoffs. Mais cette fois-ci dès le premier tour. Les Blazers ont battu les Nuggets (132-116) dimanche soir pour valider leur sixième place. CJ McCollum, 24 points, et Damian Lillard, 22 avec 10 passes, ont mené la charge décisive pour leur équipe. Même en perdant, la franchise du Colorado conserve cependant sa troisième place puisque les Clippers se sont inclinés contre le Thunder dans le même temps. La série entre les Blazers et les Nuggets promet d’être très offensive et animée.

L’équipe : Les Knicks terminent quatrièmes !

Portés par les 20 points, 7 rebonds et 7 passes de Julius Randle, les Knicks ont pris le dessus sur les Celtics (96-92). Ils finissent donc à la quatrième place de la Conférence Est et auront donc l’avantage du terrain pour leur première participation aux playoffs depuis 2013. New York affrontera Atlanta.

Le panier : E’Twaun Moore pour la gagne

Les Suns pouvaient encore espérer décrocher la première place à l’Ouest. Ils ont battu les Spurs sur ce panier assassin d’E’Twaun Moore.

Malgré ça, ils seront bel et bien deuxièmes – et donc peut-être opposés aux Lakers au premier tour des playoffs – puisque le Jazz a validé sa place sur le trône en s’imposant contre les Kings.

Le panier (bis) : Les Nets régalent

Brooklyn termine deuxième à l'Est en s'offrant en plus une superbe action collective.

Les Français : Hayes finit fort

Killian Hayes termine sa première saison en NBA sur une bonne note en compilant 10 points et 4 passes décisives avec les Pistons. Prestation un peu plus discrète pour Theo Maledon, qui n’a joué que 13 minutes avant de finir la partie sur le banc avec 3 points et 4 passes. Son coéquipier Jaylen Hoard a inscrit 5 points. 7 points et pas le moindre tir raté pour Timothé Luwawu-Cabarrot (3 sur 3), aligné 7 minutes lors de la victoire des Nets contre les Cavaliers. Rudy Gobert a posté 13 points et 16 rebonds pour le Jazz.

Tous les scores

Knicks - Celtics : 96-92

Raptors - Pacers : 113-125

Wizards - Hornets : 115-110

Spurs - Suns : 121-123

Warriors - Grizzlies : 113-101

Hawks - Rockets : 124-95

Nets - Cavaliers : 123-109

Sixers - Magic : 128-117

Pistons - Heat : 107-120

Bulls - Bucks : 118-112

Timberwolves - Mavericks : 136-121

Pelicans - Lakers : 98-110

Thunder - Clippers : 117-112

Trail Blazers - Nuggets : 132-116

Kings - Jazz : 99-121



NBA Les Lakers et LeBron s'offrent une "finale" pour éviter les barrages IL Y A UN JOUR