Les Lakers ont officialisé la nouvelle ce mardi. Le pivot espagnol Marc Gasol s'est engagé avec le champion NBA, quelques jours après que la franchise californienne ait recruté Montrezl Harrell, meilleur 6e homme de la ligue la saison écoulée, laissé libre par les Clippers. Les Lakers n'ont pas précisé les termes du contrat, mais selon The Athletic et ESPN, le joueur âgé de 35 ans, sacré avec les Toronto Raptors en 2019, s'est engagé pour deux saisons et 5,3 millions de dollars (4,5 millions d'euros). Lors de la précédente saison, plombée par une blessure aux ischio-jambiers, il a tourné à 7,5 points et 6,3 rebonds de moyenne.