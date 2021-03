Le comeback : Le Magic renverse les Clippers

C’est à l’image des Clippers. Brillamment vainqueurs des Bucks de plus de 20 points la veille, Kawhi Leonard (28 pts) et ses camarades ont perdu contre le Magic, l’une des plus mauvaises équipes de la ligue hier soir. Une défaite 96 à 103 contre une formation qui ne cherche même pas vraiment à gagner des matches et qui a transféré ses trois meilleurs joueurs la semaine dernière. Le pire, c’est que les Californiens tenaient la partie à quatre minutes de la fin ! Ils menaient 91 à 82 avant de couler complètement. Quatre minutes pendant lesquelles ils n’ont quasiment plus marqué, enchaînant raté sur raté.

NBA Un triple-double de titan pour Westbrook, un début manqué pour Fournier HIER À 05:08

Les Floridiens en ont profité pour finir la rencontre sur un 21-5 afin de prendre les devants et de l’emporter. Avec notamment 18 points de Chuma Okeke. Cette défaite ferait presque figure de faute professionnelle pour les Clippers, qui ratent là une nouvelle occasion de se rapprocher de la deuxième place à l’Ouest.

Le match : les Nuggets s’offrent le leader à l’Est

Agressifs lors de la deadline, les Nuggets, qui ont recruté Aaron Gordon et JaVale McGee, veulent finir la saison en boulet de canon avant d’attaquer les playoffs. Hier soir, ils ont marqué les esprits en battant les Sixers (104-95). L’équipe de Philadelphie était certes privée de Joel Embiid mais Nikola Jokic et ses coéquipiers ont été sans pitié. Ils ont attaqué la rencontre en force pour mener 44 à 22 après un quart temps. Leurs adversaires ne s’en sont pas remis. Les Sixers ont eu beau essayer de combler leur retard petit à petit, le mal était déjà fait et l’écart trop important. Denver aligne donc un troisième succès consécutif grâce aux 30 points de Jamal Murray et aux 27 points de Michael Porter Jr, auteur de cinq paniers primés chacun. Avec cette défaite, Philadelphie affiche désormais le même bilan que Brooklyn à l’Est. Sa première place est donc menacée. La franchise du Colorado, en revanche, occupe toujours la ciquième place à l'Ouest.

La série : troisième triple-double de suite pour Russell Westbrook

Au lendemain de son match titanesque à 35 points et 21 passes, Russell Westbrook a compilé un nouveau triple-double en postant 22 points, 15 rebonds et 14 passes décisives. Sauf que cette fois-ci, les Wizards se sont inclinés. Ils ont perdu 104 à 114 contre les Hornets. Leur meneur a eu beau faire ses statistiques, il était tout de même nettement moins inspiré que la veille. 7 sur 20 aux tirs et 5 ballons perdus. L’équipe de Charlotte, menée par Terry Rozier (27 points) et Gordon Hayward (26), en a profité pour s’imposer et décrocher ainsi sa quatrième victoire au cours des cinq derniers matches. Mais Westbrook a donc enchaîné un troisième triple-double de suite. Son dix-septième de la saison.

Les Français : Nicolas Batum maladroit mais productif

Sans vraiment trouver la cible (1 sur 4 aux tirs), Nicolas Batum a cumulé 2 points, 10 rebonds et 5 passes. Mais les Clippers se sont inclinés contre le Magic.

Tous les scores

Wizards - Hornets : 104-114

Nuggets - Sixers : 104-95

Clippers - Magic : 96-103

Suns - Hawks : 117-110

NBA La draft fixée au 29 juillet, l'ordre des choix aura lieu le 22 juin HIER À 21:47