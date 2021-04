Le match : Paul George et les Clippers impressionnent contre les Suns

Juste après avoir défié le Jazz, pour une superbe victoire en prolongation, les Suns se mesuraient aux Clippers cette nuit. Mais l’issue n’a pas été la même. Peut-être un peu fatigués par la longue bataille de la veille, Chris Paul et ses coéquipiers ont souffert contre Paul George, Kawhi Leonard et compagnie. Los Angeles décroche le choc de la nuit (113-103) avec des performances majeures de ses deux superstars. 33 points (12 sur 19 aux tirs) pour un PG des grands soirs, qui a aussi capté 7 rebonds, et 27 pour Leonard, avec 5 passes décisives en prime.

Les deux All-Stars montent en puissance sur cette fin de saison et ce succès fait office de message envoyé au reste de la ligue : attention, les Clippers sont sérieux. Ils savent hausser leur niveau de jeu dans les matches à enjeu. Et surtout, ils défendent avec acharnement. Devin Booker, le pistolero adverse, n’a pris que 13 tirs pour 25 points. CP3 à a été limité à 4 sur 11. Les Californiens brillent en étouffant leurs adversaires et en laissant leur tandem faire la différence de l’autre côté du parquet. Avec désormais un excellent Rajon Rondo à la baguette (15 pts, 9 pds hier soir). Cette armada a un potentiel de plus en plus intrigant. L'ambiance paraît nettement plus saine que l'an dernier dans le vestiaire. Le collectif plus abouti aussi. Futurs champions ?

Le joueur : Jimmy Butler mène la charge contre les Lakers

Le remake des dernières finales NBA n’avait évidemment pas la même saveur avec les forfaits de LeBron James et Anthony Davis. Mais l’affiche entre les Lakers et le Heat était tout de même disputée et ce sont les Floridiens qui l’ont emporté sur le fil (104-110) sous l’impulsion de l’inévitable Jimmy Butler. L’arrière All-Star a inscrit 28 points et il était à la conclusion d’un 9-2 passé dans les dernières minutes pour prendre dix points d’avance (104-94). Les Angelenos ont tenté de revenir par l’intermédiaire de Kentavious Caldwell-Pope, auteur de 28 points hier soir, mais Butler s’est à nouveau rendu sur la ligne pour quatre points de plus. Victoire de Miami. Mais le Heat risque d’avoir du mal à savourer ce succès puisque sa recrue Victor Oladipo s’est blessée au genou après un dunk en fin de partie. Espérons pour lui que ce ne soit pas trop sévère.

La performance : Donovan Mitchell enchaîne contre Portland

Déjà auteur de 41 points avant-hier, lors d’une rencontre incroyable finalement perdu contre les Suns, Donovan Mitchell a poursuivi sur sa lancée en claquant 37 points contre les Blazers cette nuit. Sauf que cette fois-ci, le Jazz l’a emporté sans trembler (122-103). Les joueurs d’Utah ont pris le dessus sur une équipe de portland qui se cherche encore et plutôt à la peine en ce moment. Avec 23 points de Damian Lillard mais à 8 sur 21 aux tirs. Mitchell a donc plané sur la rencontre en multipliant les paniers sans que la défense adverse trouve la moindre réponse.

Le duo : Porzingis et Doncic font plier les Bucks

Quand Kristaps Porzingis et Luka Doncic performent en même temps, les Mavericks prennent une toute autre dimension. Les Bucks ont pu le constater hier soir. Toujours sans Giannis Antetokounmpo, la franchise de Milwaukee se rendait à Dallas où elle a subi la loi des deux stars locales. 26 points et 17 rebonds pour Porzingis, 27 points, 9 rebonds et 9 passes pour Doncic avec une victoire des Mavs (116-101). Mais les joueurs de l’équipe texane ont tout de même eu chaud et il n’y avait que quatre points d’écart à l’entame du dernier quart temps. C’est alors que les deux Européens ont accéléré le rythme, avec notamment 11 points du Letton dans le money time. Une belle réaction de Dallas après une défaite contre Houston.

Les Français : Theo Maledon et Jaylen Hoard font des statistiques

Les deux jeunes Français d’Oklahoma City ont du temps de jeu au sein de cette équipe du Thunder en totale reconstruction. Et ils en profitent pour noircir la feuille de statistiques chaque soir. Titulaire, Theo Maledon a fini avec 14 points et 4 passes décisives. Son compère et compatriote Jaylen Hoard ajoutait 12 points et 5 rebonds en sortie de banc. Des prestations solides, même si le Thunder a perdu assez nettement contre les Cavaliers (102-129).

Rudy Gobert a sorti une performance assez monstrueuse avec 18 points et 21 rebonds lors du large succès du Jazz contre les Blazers (122-103). Belle prestation de Nicolas Batum, pointé à 8 points et 4 rebonds pour les Clippers. Enfin, Sekou Doumbouya et Killian Hayes ont contribué à la victoire des Pistons contre les Kings en inscrivant respectivement 6 et 11 points.

Le record : Chris Boucher sort le match de sa vie

Les Raptors ont perdu mais la performance de Chris Boucher mérite d'être soulignée. Il marche sur les traces d'un autre CB - Chris Bosh - en postant 38 points et 19 rebonds contre les Bulls.

Tous les scores

Heat - Lakers : 110-104

Raptors - Bulls : 113-122

Thunder - Cavaliers : 102-129

Mavericks - Bucks : 116-101

Jazz - Trail Blazers : 122-103

Clippers - Suns : 113-103

Kings - Pistons : 101-113

