Le match : Les Lakers enchaînent avec un deuxième succès !

Il a fallu la réception d’Orlando, une équipe qui a transféré ses trois meilleurs joueurs jeudi dernier, pour que Los Angeles puisse enchaîner une deuxième victoire de suite ! Et encore, les Lakers se sont fait peur en battant le Magic de justesse (96-93). Sans leur nouvelle recrue Andre Drummond, et surtout sans leurs deux superstars LeBron James et Anthony Davis, toujours blessées, les Californiens s’en sont remis à Dennis Schröder (24 pts) et Kyle Kuzma (21 pts et 11 rebonds).

Menés de quatre points (80-84), ils ont fait la différence sur le tard avec un 12-1 passé dans les dernières minutes de la partie pour repasser devant. Montrezl Harrell a lui aussi été précieux en compilant 18 points et 11 rebonds. En face, Dwayne Bacon a marqué 26 points pour une formation du Magic qui affiche clairement son ambition : récupérer le premier choix de la draft. Les Lakers vont eux chercher à limiter encore la casse sans AD et James. Ils restent pour l’instant quatrièmes de la Conférence Ouest.

Le duo : McCollum et Lillard décisifs pour les Blazers

Au complet, les Blazers ne sont pas toujours obligés de se tourner vers Damian Lillard pour faire la différence. Ils peuvent aussi compter sur CJ McCollum. Et dimanche soir, les deux pistoleros ont été très importants tour à tour pour mener Portland à une troisième victoire de suite en battant Toronto (122-117). Les Raptors avaient pourtant pris les devants en marquant 74 points en première période ! Ils disposaient de six longueurs d’avance. Mais Lillard, 22 points et 11 passes au total, s’est mis en route au retour des vestiaires.

Les joueurs de Terry Stotts ont soudainement serré la vis en défense et ils ont limité leurs adversaires à 10 points dans le troisième quart temps. De quoi repasser devant. C’est ensuite McCollum, 23 points, qui a pris feu en enchaînant sept points de suite en moins de 90 secondes dans les derniers instants de la partie. Toronto avait réussi à recoller à 111-110 et il a fait repasser le score à 118-111 à 44 secondes du buzzer. Game over.

La performance : Devin Booker mène les Suns en prolongation

Même sans LaMelo Ball, rookie sensationnel absent pour plusieurs semaines, les Hornets continuent de faire bonne impression et de vendre chèrement leur peau. Même quand c’est l’une des meilleures équipes de la ligue, les Suns, qui se présente en face. Sans Devin Booker, Phoenix ne serait jamais venu à bout de Charlotte (101-97). Une victoire finalement arrachée en prolongation pour la franchise de l’Arizona, portée par les 35 points de son arrière All-Star. Pas forcément très précis aux tirs (10 sur 26), Booker l’a été sur la ligne (11 sur 12) et son agressivité a fait la différence. Les Suns sont deuxièmes à l’Ouest et se dirigent tout droit vers leur première campagne de playoffs depuis 2010.

La première : Aaron Gordon débute bien avec les Nuggets

21 minutes, 13 points à 6 sur 9 aux tirs, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception. Aaron Gordon a fait des débuts plus qu’honorables avec les Nuggets dimanche soir. Surtout que Denver s’est largement imposé contre Atlanta, 126 à 102. Une belle première pour l’intérieur, arrivé d’Orlando le soir de la deadline. La franchise du Colorado espère désormais pouvoir rivaliser en playoffs avec les cadors de l’Ouest. Une Conférence dont elle occupe la cinquième place.

Tous les scores

Hornets - Suns : 97-101

Raptors - Trail Blazers : 117-122

Nuggets - Hawks : 126-102

Lakers - Magic : 96-93

