Giannis Antetokounmpo, 26 ans, va découvrir les finales NBA après huit saisons passées dans la ligue. Soit une de plus que Michael Jordan (n’y voyez pas une comparaison, juste un rappel), mais tout en étant une année plus jeune. Autrement dit : il est dans les temps. Et pourtant, cela fait maintenant un moment qu’il se retrouve mis sous pression. Ces deux MVP et son trophée de meilleur défenseur en font un joueur au palmarès individuel rare dans l’Histoire. Mais l’absence d’accomplissements collectifs – ses Bucks échouant près du but depuis trois ans – pèsent sur les épaules du natif d’Athènes. Il suffisait d’être patient. Milwaukee va avoir sa chance de décrocher un titre qui lui échappe depuis 1971. Sauf que pour ça, l’équipe doit pouvoir compter sur sa superstar.

Giannis Antetokounmpo, une situation bien floue

Justement, sa participation aux finales qu’il attendait tant reste floue à l’approche du Match 1, disputé mardi soir. Antetokounmpo est coincé sur la touche en raison d’une blessure à la jambe contractée lors de la quatrième manche de la série entre Milwaukee et Atlanta au tour précédent. La franchise craignait d’abord le pire avant de finalement diagnostiquer une hyper extension du genou. Mais ça ne signifie pas pour autant qu’il sera apte à reprendre la compétition dans les prochains jours. Les Bucks entretiennent le suspense.

NBA Les Bucks n'excluent pas un retour de Giannis pour la finale IL Y A 17 HEURES

Mike Budenholzer parle "d’un suivi quotidien" de l’évolution de l’état de santé du joueur. Il évoque aussi des "conversations privées" entre le staff médical et les coaches. L’organisation n’en dira pas plus. Il est peut-être préférable de ne rien annoncer pour ne pas briser l’état d’esprit du groupe tout en laissant planer une menace fantôme – celle du retour de Giannis – sur les Suns. D’après certaines rumeurs, l’ailier All-Star aurait rejoué si les Bucks avaient été contraints de disputer un septième match contre les Hawks. Il est possible qu’il impose sa présence sur le terrain au cours des finales. Surtout si son équipe est en difficulté. Mais reste à savoir quand : Dès l’ouverture ? Au Match 2 ? Ou 3 ?

Le "Greek Freak" est l’un des meilleurs basketteurs au monde et son absence laisse évidemment un grand vide à ses coéquipiers. Surtout qu’il avait été particulièrement monstrueux lors de chacun des deux duels contre Phoenix pendant la saison régulière. Une performance à 47 points lors d’une courte défaite de Milwaukee (124-125). Puis une autre à 33 unités lors d’un nouveau revers, là encore d’un point (127-128). Les Bucks ont perdu les deux rencontres mais ils peuvent partir avec une certitude : il n’y a personne pour arrêter Giannis Antetokounmpo dans l’équipe adverse. Alors comment rester compétitifs s’il venait à manquer plusieurs matches des finales, voire leur intégralité ?

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Crédit: Getty Images

Middleton, le facteur X des Milwaukee Bucks

En son absence, Khris Middleton s’est affirmé comme le patron sur le terrain. "Il nous a portés", confie Jrue Holiday à propos de son camarade. "S’il tombe, on tombe avec lui". Drafté au second tour en 2012, devenu All-Star sur le tard, l’arrière des Bucks est un pur produit du programme de développement de la franchise. Il s’est forgé année après année pour devenir une valeur sûre sans pour autant être considéré parmi les quinze ou vingt meilleurs joueurs de la ligue. Souvent sous-estimé, il lui est aussi arrivé de montrer ses limites. Le voilà désormais bombardé dans un costume qui n’aurait jamais dû être le sien. Mais pour l’instant, il a assuré. Ses 16 points consécutifs dans le troisième quart du Match 6 contre les Hawks ont mené les siens vers la qualification.

De même que ses 20 pions dans le money time du Match 5. Et même avant, quand Antetokounmpo était encore là, il avait planté un panier pour la gagne terriblement important lors de la série contre les Nets. Il est clairement le facteur X de Milwaukee. L’homme qui fait gagner… et perdre. Surtout gagner en réalité. Les Bucks affichent un bilan parfait de 11 victoires sans aucune défaite quand Middleton affiche un pourcentage de réussite supérieur à 40% pendant ces playoffs. Et quand il est en-dessous de cette barre ? 1-5. "Si Giannis est l’âme de cette équipe, Khris en est son cœur", remarque Holiday.

Déjà plus tôt dans la compétition, Antetokounmpo avouait avoir "croire à mort" en son coéquipier. Notamment dans les fins de match serrées. Les Bucks n’ont de toute façon plus vraiment le choix. Pour compenser les 28 ou 29 points de leur meilleur joueur, ils vont devoir confier de plus en plus de ballons à leur meilleur créateur. Il faut s’attendre à retrouver des isolations et des picks-and-roll en pagaille pour Middleton. C’est son agressivité, et celle d’Holiday, qui peut faire la différence pour Milwaukee. Les deux arrières ont inscrit 59 points en cumulé lors du Match 6 contre Atlanta. Ils devront rééditer l’exploit à plusieurs reprises pour faire tomber Phoenix. C’est justement la question de leur régularité qui se pose.

Giannis Antetokounmpo #34, Khris Middleton #22, Bryn Forbes #7 and the Milwaukee Bucks celebrate with the Eastern Conference Finals Trophy during Game 6 of the Eastern Conference Finals of the 2021 NBA Playoffs on July 3, 2021 at State Farm Arena in Atlan Crédit: Getty Images

Une finale ne se gagne pas sans super(s) talent(s)

Les bons joueurs sont tous capables de briller sur quelques matches. Mais seuls les grands joueurs le font sur toute une série. Les fameuses "superstars." Et à ce petit jeu, les Bucks partent désavantagés en l’absence de Giannis. Les Suns pourront compter sur Chris Paul et Devin Booker en plus d’un excellent coach et d’un collectif très fort. Certes, les Bucks ont prouvé qu’ils pouvaient gagner sans lui. Mais pendant combien de temps ? En réalité, ils ont surtout montré que leur effectif ne se limitait pas à son talent. La base est très solide. Brook Lopez, Bobby Portis ou encore Pat Connaughton peuvent tous contribuer autour de Middleton et Holiday. Mais une finale ne se gagne pas sans super(s) talent(s).

Giannis Antetokounmpo le sait, même sans avoir jamais atteint ce stade de la compétition. C’est pourquoi il est très fortement probable qu’il cherche à revenir, même sans être à 100%. Les Bucks n’arriveront pas à le convaincre de se contenter du rôle de spectateur pendant toute la série. Il existe désormais deux conditions pour que la formation de Milwaukee aille au bout de son rêve. D’abord qu’il ne rejoue pas trop tard dans ces finales. De préférence avant le Match 4. Ensuite qu’il ne soit pas trop diminué. Sinon, la tâche s’annonce beaucoup trop compliquée.

NBA Héroïques sans Giannis, les Bucks rejoignent les Suns en finales HIER À 06:06