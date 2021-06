Les Bucks déroulent contre les Hawks

Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks : 125-91

Les deux équipes sont à égalité 1-1

Fini de jouer. Ou plutôt l’inverse. Surpris à domicile en ouverture des finales de Conférence Est, les Bucks ont enclenché le rouleau compresseur pour rétablir une forme de hiérarchie lors du Match 2 disputé vendredi soir. Ils se sont largement imposés, 125 à 91, histoire de rappeler leur statut de patrons et de favoris pour le titre NBA. Ils ont lancé la machine d’entrée, prenant ainsi rapidement les commandes. Mais c’est surtout en fin de deuxième quart temps, juste avant la pause, que Giannis Antetokounmpo et les siens ont achevé leurs adversaires en passant un 20-0 dévastateur alors qu’ils comptaient déjà plus de dix points d’avance. Résultat, ils sont rentrés au vestiaire avec un écart de 32 points en leur faveur !

Les Hawks n’ont marqué que 45 points lors des 24 premières minutes et ils ont à peine fait mieux ensuite. Leur attaque d’ordinaire flamboyante a été complètement étouffée par la défense agressive des Bucks. Et Trae Young, le héros du Match 1, a souffert. Il est passé de 48 à… 15 petits points. Avec en plus 9 ballons perdus. Une sortie ratée à mettre au crédit des stoppeurs des Bucks, bien plus déterminés et actifs que lors de la rencontre précédente. Une fois leurs adversaires verrouillés, les Bucks ont su faire la différence en se reposant sur les qualités athlétiques et techniques (et oui !) de Giannis Antetokounmpo. Il n’y avait aucun joueur à même d’arrêter le double-MVP quand il fonçait dans la peinture. Il enroulait ensuite ses vis-à-vis avant de finir au layup ou au dunk. Le Grec a terminé avec 25 points, 9 rebonds et 6 passes en 29 minutes. Jrue Holiday a marqué 22 points. Brook Lopez et Khris Middleton en ont inscrit 16. Aucun membre du cinq majeur n’a passé 30 minutes sur le terrain.

Les joueurs de Mike Budenholzer l’ont donc emporté sans débaucher trop d’énergie. Ils seront a priori encore frais – enfin, personne ne l’est réellement à ce stade de la compétition – lors du Match 3, qui sera cette fois-ci disputé à Atlanta.

