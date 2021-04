Le match : Sixième victoire de suite pour les Knicks

Julius Randle et ses coéquipiers sont lancés sur une dynamique inédite. Les Knicks ont décroché une sixième victoire d’affilée en prenant le dessus sur les Pelicans en prolongation hier soir (122-112). La franchise de Manhattan n’avait plus gagné autant de rencontres consécutivement depuis… sept ans ! Elle peut remercier son moteur, Randle, encore une fois étincelant et très complet avec 33 points, 5 rebonds, 10 passes et 5 interceptions pour répondre aux 34 points, 9 rebonds et 5 passes de Zion Williamson. Un duel de costauds.

Derrick Rose a également fortement contribué à ce nouveau succès en ajoutant 23 points mais aussi quelques actions clés dans le money-time. C’est lui qui a offert le panier à trois points de l’égalisation, inscrit par Reggie Bullock, dans les toutes dernières secondes. C’est aussi lui qui a bloqué l’ultime tentative des Pelicans. Mais les joueurs de New Orleans peuvent aussi s’en prendre à eux-mêmes. Ils tenaient le match en main avec trois points d’avance en fin de quatrième quart-temps. Ils n’ont pas écouté les consignes de leur coach, Stan Van Gundy, qui voulait que ses hommes fassent faute pour envoyer les Knicks sur la ligne. Ils l’ont finalement payé cash.

Le joueur : Bam Adebayo fait plier les Nets

Bam Adebayo devait prendre un temps mort afin que son coach puisse mettre en place un dernier système à cinq secondes de la fin. Mais le pivot du Heat a préféré y aller à l’instinct. Il a provoqué son vis-à-vis avant de déclencher un petit tir à quatre mètre du cercle. Bien lui en a pris. Parce que le pivot a tout simplement marqué le panier pour la gagne au buzzer et Miami l’a emporté contre Brooklyn (109-107). La conclusion d’un match plein pour l’intérieur All-Star, auteur de 21 points, 15 rebonds et 5 passes décisives. Dans son sillage, les Floridiens ont pris le dessus sur des New-yorkais décimés. James Harden manquait encore à l’appel (ischios) et Kevin Durant est sorti sur blessure au bout de quatre minutes. Il ne s’agirait que d’une contusion pour le double champion NBA. Les Nets menaient tout de même de six points avant d'encaisser un 8-0 pour conclure la partie...

La performance : Encore un double-double massif de Clint Capela

En battant les Pacers (129-117) hier soir, les Hawks ont validé une huitième victoire au cours des dix derniers matches. Une série qui leur a permis de remonter à la quatrième place de la Conférence Est. Un ancien pensionnaire du championnat de France se retrouve au cœur des bons résultats d’Atlanta : Clint Capela. Le pivot suisse est une machine à double-double. Avec 25 points et 24 rebonds, il a encore été l’un des principaux atouts de sa formation cette nuit. Trae Young a pour sa part ajouté 34 points. Les Hawks enchaînent les bonnes performances depuis que Nate McMillan a pris place sur le banc (17 victoires en 23 matches).

La fin de série : Les Kings s’imposent enfin malgré 37 points de Doncic

Enfin une réaction pour les Kings. Dominés lors de leurs neuf dernières sorties, les Californiens ont renoué avec la victoire en s’imposant contre les Mavericks (121-107) malgré les 37 points de Luka Doncic. De’Aaron Fox est le principal contributeur de Sacramento avec 30 points et 12 rebonds pour répondre aux 22 points du Slovène dans le quatrième quart-temps. Les Californiens ont tenu bon pour enfin se sortir de cette mauvaise passe.

La série : Dix défaites d’affilée pour le Thunder

Les dirigeants d’Oklahoma City ont déjà leurs regards tournés vers la saison prochaine. Peut-être même celle encore après. La franchise laisse désormais la place aux jeunes, lancés dans le grand bain. Et, bien évidemment, leur apprentissage se fait dans la douleur. Le Thunder a concédé une dixième défaite de rang en s’inclinant contre les Raptors (106-112) de Chris Boucher (31 pts, 12 rbds) cette nuit. OKC est treizième à l’Ouest.

Les Français : Theo Maledon bien dans son rôle

Le jeune tricolore Théo Maledon a inscrit 9 points lors de la défaite du Thunder contre les Raptors. Son compatriote Jaylen Hoard n’a pas été utilisé. Timothé Luwawu-Cabarrot a lui marqué 7 points pour les Nets.

Tous les scores

Hawks - Pacers : 129-117

Knicks - Pelicans : 122-112

Heat - Nets : 109-107

Hornets - Trail Blazers : 109-101

Magic - Rockets : 110-114

Raptors - Thunder : 112-106

Mavericks - Kings : 107-121

Clippers - Timberwolves : 124-105

