Embiid se blesse, les Wizards restent en vie

Washington Wizards - Philadelphie Sixers : 122-114

Philadelphie mène 3-1

Jusqu’ici, tout marchait en faveur des Sixers. Ils menaient 3 à 0, en dominant leurs adversaires à chaque fois et se dirigeaient tranquillement vers le second tour où ils doivent retrouver le vainqueur de la série entre les Knicks et les Hawks (1-3). Mais l’enthousiasme général a laissé place à l’inquiétude lundi soir. Non pas parce que les joueurs de Doc Rivers se sont inclinés pour la première fois contre les Wizards (114-122). Plutôt parce que Joel Embiid a rejoint le vestiaire prématurément après s’être blessé au genou. Le Camerounais n’a joué que 11 minutes, le temps de compiler 8 points et 6 rebonds. Les Sixers étaient devant au tableau d’affichage quand il est sorti sur blessure et ils ont été dominés par leurs adversaires lors des deux quart temps suivants.

L’absence du géant a immédiatement profité aux joueurs de Washington qui ont pu provoquer le cercle sans relâche. Russell Westbrook a été particulièrement maladroit – seulement 3 sur 19 aux tirs – mais il a tout de même pu atteindre la barre des 19 points en tirant 16 lancers-francs (13 réussis). Tout en ajoutant 21 rebonds et 14 passes pour boucler le douzième triple-double de sa carrière en playoffs.

Devant à l’approche du quatrième quart temps, les Wizards l’ont joué stratégique pour valider leur première victoire : ils ont constamment envoyé Ben Simmons sur la ligne réparatrice. L’Australien affichait un bilan 0 sur 9 avant le coup d’envoi de la rencontre. Il n’a pas vraiment été plus brillant dans ce domaine dans la nuit de lundi à mardi. 5 sur 11, dont 4 sur 8 dans les dernières minutes. Les difficultés de l’autre star de Philly ont causé du tort à son équipe, finalement battue. Les Sixers conservent une avance confortable mais ils sont désormais dans l’attente des premiers tests passés auprès de Joel Embiid. Une blessure sévère pourrait évidemment remettre en question toutes les ambitions de la franchise sur ces playoffs.

Mitchell enfonce les Grizzlies

Memphis Grizzlies - Utah Jazz : 113-120

Utah mène 3-1

Après un léger accident au démarrage, une défaite en ouverture des playoffs, le Jazz s’est bien rattrapé. L’équipe qui a terminé avec le meilleur bilan de la NBA cette saison a décroché trois victoires de suite contre les Grizzlies. Dont la dernière en date lundi soir, à Memphis (120-113). Donovan Mitchell, qui avait manqué le premier match, a encore été incisif avec 30 points inscrits. Rudy Gobert a aussi fait sa part du boulot en postant 17 points et 8 rebonds. Le pivot français a marqué 13 points dans le troisième quart temps, moment où Utah a fait la différence (41-33) pour prendre le large au tableau d’affichage et se mettre à l’abri pour de bon. Jordan Clarkson a ajouté 24 points en sortie de banc. Le Jazz a désormais l’occasion de terminer la série et de valider son ticket pour le second tour lors du prochain match, disputé devant son public.

