Les Toronto Raptors finiront la saison à Tampa à cause du Covid-19. Les Raptors espéraient pouvoir à un moment de l'actuel exercice recevoir chez eux, mais ils ont renoncé face au refus du gouvernement de leur pays de lever leurs restrictions, compte tenu de la crise sanitaire persistante. Il exige en effet que toutes les personnes effectuant des voyages "non essentiels" observent une quatorzaine à leur arrivée sur le territoire. Une mesure qui rend impossible les étapes des équipes visiteuses provenant des États-Unis, censées rester une poignée de jours à Toronto pour y affronter les Raptors.

"Nous vivons dans une ville de champions et nous avons l'intention de poursuivre cette tradition victorieuse pour nos nouveaux amis et fans ici", a-t-il ajouté en faisant référence au Super Bowl (NFL) remporté dimanche par les Buccaneers et au sacre du Lightning en hockey sur glace (NHL) en septembre dernier. "Mais nos coeurs sont à la maison, à Toronto. Nous pensons souvent à nos fans, à la famille de la Scotiabank Arena et à tous ceux qui nous manquent. Nous sommes impatients de pouvoir être à nouveau tous ensemble", a-t-il conclu. Les Raptors, qui ont connu un début de saison difficile, effectuent une remontée au classement de la conférence Est,partageant la 5e place avec Indiana.