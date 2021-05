Indiana Pacers @ Washington Wizards : 115-142

Il y a quelques mois, les Wizards semblaient déjà éliminés de la course aux playoffs. Décimée par les cas de COVID-19 et les blessures, la franchise de D.C. trustait les dernières places de la Conférence Est avec un bilan de 17 victoires en 49 matches. Rares étaient ceux à y croire. Peut-être même que certains des joueurs eux-mêmes avaient perdu espoir. Mais pas Russell Westbrook. C’est dans ce moment délicat que le meneur All-Star, critiqué pour ses performances en début de saison, a délivré un speech passionné à ses coéquipiers en leur jurant qu’ils allaient finir dans le top-8 de la Conférence Est. Le voilà qui a tenu ses promesses. Les Wizards sont officiellement en playoffs après leur large victoire contre les Pacers dans la nuit de jeudi à vendredi (142-115).

Ils ont bien rebondi après leur défaite contre les Celtics lors du match précédent. Particulièrement maladroit mardi, Westbrook était cette fois-ci bien plus inspiré. Il a frôlé le triple-double avec 18 points, 8 rebonds et 15 passes décisives. Son camarade Bradley Beal a marqué 25 points. Les deux stars de Washington ont fait le forcing au cours des deuxièmes et troisièmes quart temps. Et leurs adversaires ont complètement craqué. Les Wizards ont compté jusqu’à 38 points d’avance. Ils peuvent savourer. Les voilà qualifiés pour les playoffs en tant que huitièmes à l’Est. Ils défieront les Sixers au premier tour.

