"Au nom de ma famille et de moi-même, nous tenons à remercier les Indiana Pacers pour leur soutien", a déclaré dans un communiqué, LeVert qui va subir d'autres tests plus approfondis. "Nous sommes reconnaissants pour leur extrême minutie durant la visite médicale et j'ai hâte de rejoindre l'équipe et de faire partie de cette grande organisation dès que possible", a-t-il ajouté.