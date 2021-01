Le principal intéressé, qui comme tout le monde n'avait aucune idée d'une telle maladie, s'était montré assez fataliste sur ses objectifs à court terme avant son opération : "Le plus important pour moi, c’est ma santé, c'est de vivre longtemps. Ça passe avant le basket. Bien sûr, j’aimerais rejouer le plus vite possible. Mais avant cela je veux être sûr que je me porte bien". D'après la communication des Pacers, l'opération a été un succès et "aucun traitement supplémentaire ne sera nécessaire".