Les informations d'Adrian Wojnarowski (dit Woj) d'ESPN, et de Shams Charania de The Athletic ont déjà bien commencé à pleuvoir sur les réseaux sociaux. Les deux journalistes, réputés pour leurs annonces des informations relatives à la NBA, ont été très actifs dans la nuit de lundi à mardi, et pour cause : c'est le début de la "free agency". Cette période si particulière où les joueurs libres s'engagent avec leur nouvelle franchise et où les trades en tous genres voient le jour a débuté, et deux gros départs sont déjà à prévoir : celui de Lonzo Ball des Pelicans, et celui de Kyle Lowry de Toronto.

Le meneur de la franchise canadienne devrait poser ses valises en Floride, du côté de Miami, où un contrat de 90 millions de dollars sur trois ans semble l'attendre. Après dix ans passés avec les Raptors, dont un conclu par un titre de champion en 2019, le joueur de 35 ans devrait s'offrir un nouveau challenge en Floride. Ce sera visiblement avec Jimmy Butler, qui devrait a priori étendre son contrat avec le Heat de quatre saisons.

Ball aux Bulls, Young va toucher le pactole à Atlanta

Lonzo Ball, de son côté, ira rejoindre les Chicago Bulls de Zach LaVine. Passé par les Lakers et les New Orleans Pelicans, le second pick de la Draft 2017 devrait débarquer en Illinois dans le cadre d'un gros trade, avec un contrat de 85 millions de dollars sur quatre ans, envoyant au passage Tomas Satoransky et Garrett Temple à la Nouvelle-Orléans.

Le début de la free agency marque aussi le début des prolongations pour les joueurs clés, qui ont brillé avec leur franchise la saison passée. Ainsi, Chris Paul va prolonger à Phoenix pour 120 millions de dollars sur quatre ans, tout comme Cameron Payne, très intéressant lors des play-offs avec cette franchise des Suns. Les Milwaukee Bucks, champions en titre, ont aussi réussi à prolonger Bobby Portis à moindre coût (9 millions sur deux ans).

Chris Paul et Cameron Payne devraient de nouveau évoluer ensemble sous le maillot des Suns la saison prochaine Crédit: Getty Images

Blake Griffin devrait pour sa part re-signer avec Brooklyn, tout comme Mike Conley avec le Jazz de Utah, et Trae Young à Atlanta. Le numéro 11 des Hawks devrait d'ailleurs toucher le pactole, les médias américains parlant d'un contrat de 207 millions sur cinq ans. Côté français, hormis la signature d'Evan Fournier chez les Knicks , Nicolas Batum va lui s'engager à nouveau avec les Clippers de Los Angeles.

Les Lakers rappellent leurs anciens joueurs

Dans le reste de l'actualité de la nuit, on peut également noter que les Lakers ont décidé de faire du neuf avec du vieux. Pas moins de quatre anciens joueurs de la franchise californienne vont effectuer leur retour avec les Angelinos : Dwight Howard, Kent Bazemore, Trevor Ariza et Wayne Ellington. Alex Caruso fait les frais de ces retours et va rejoindre les Chicago Bulls.

Avec des signatures à la pelle, des annonces en pagaille et des franchises qui se dessinent de plus en plus pour la saison à venir, pas de doute : la période de free agency est bel et bien lancée !

