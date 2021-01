La NBA ne plaisante pas avec le coronavirus. La sanction dont a écopé Kyrie Irving, meneur des Nets de Brooklyn, vendredi devrait en dissuader plus d'un à l'avenir de prendre à la légère le protocole anti-coronavirus mis en place par le basket US. Epinglé pour avoir fêté l'anniversaire de sa soeur dans un lieu fermé et sans masque le week-end dernier, le joueur s'est vu infliger 50 000 dollars (soit 41 351 euros) d'amende. Mais ce n'est pas tout. L'intéressé, qui touche plus de 34 millions de dollars (27 millions d'euros) par an, doit également faire une croix sur son salaire au prorata de deux matches ratés pendant son isolement selon ESPN, soit 816.898 dollars (675.513 euros).