Le match : Luka Doncic foudroie les Celtics

Même en étant excentré sur la gauche, très loin du cercle, au moins deux mètres derrière l’arc, et avec deux défenseurs devant lui, Luka Doncic a su trouver la cible. Son missile à un petit dixième du buzzer final a permis aux Mavericks de battre les Celtics sur le fil (110-107). Un panier assassin et une action de grande classe du jeune homme auteur de 31 points, 10 rebonds et 8 passes hier soir. Sans lui, Dallas aurait sans doute craqué devant le retour en force de Boston.

NBA Comment les Nets sont devenus la terreur de l’Est… sans leur meilleur joueur IL Y A 19 HEURES

Les Texans menaient de 11 points dans les dernières minutes avant de subir le coup de chaud de Jaylen Brown (29 pts), fraîchement nommé All-Star pour la première fois de sa carrière. Mais Doncic y a répondu avec donc deux tirs à trois-points. Le premier par-dessus Daniels Theis et le second pour la gagne. Chapeau l’artiste. Les Mavericks jouaient pourtant sans Kristaps Porzingis mais ils ont pu compter sur 51 points du banc, dont 22 pour Jalen Brunson.

Cette défaite fait passer les Celtics sous la barre des 50% (15 victoires, 16 défaites). La franchise du Massachussetts déraille depuis qu’elle a perdu Marcus Smart sur blessure il y a plusieurs semaines maintenant.

Le joueur : Stephen Curry enflamme le MSG

Stephen Curry aime le Madison Square Garden. C’est dans ce jardin si particulier, cette scène mythique, que le double MVP s’était révélé en arrière en calant un match à plus de 50 points. Le début d’une révolution. Dix ans après, il est toujours le maître à jouer des Warriors et l’une des figures de la ligue. Et il a régalé les fans de retour dans la salle pour la première fois hier soir. 2000 supporteurs new-yorkais se sont éparpillés dans les tribunes pour assister au show du meneur de Golden State : 37 points et une victoire contre les Knicks (114-106).

"Il y avait des fans qui nous harcelait et nous chambrait. Peu importe que ce soit 19 000 ou 2500 personnes, c’est toujours un plaisir de faire taire la foule", confiait le héros du soir. En inscrivant un panier primé à trois-points important à trois minutes du terme et en postant 26 pions en deuxième période, Curry a contribué à mener les siens vers la victoire.

La performance : Harden mène les Nets à une septième victoire de suite

Toujours pas de Kevin Durant mais toujours pas de problèmes pour les Nets, vainqueurs des Kings hier soir (127-116). James Harden a donné le ton en compilant un triple-double : 29 points, 11 rebonds et 14 passes. Mais cette victoire, la septième de suite pour Brooklyn, est aussi le fruit d’un collectif de plus en plus performant. Les cinq titulaires ont marqué au moins 10 points. 21 pour Kyrie Irving et 29 pour Bruce Brown. Au contraire des Nets, les Kings eux sont sur la pente descendante avec une huitième défaite d’affilée.

Le duo : Kawhi Leonard et Paul George stoppent les Wizards

Sans doute un peu fatigués suite à leur victoire contre les Lakers en prolongation la veille, les Wizards ont mordu la poussière contre les Clippers (116-135). Le duo formé par Kawhi Leonard et Paul George a fini avec 62 points au compteur. 32 pour le premier et 30 pour le second. Bradley Beal (28 pts) et Russell Westbrook (20) n’étaient pas de taille pour lutter. Surtout, les Angelenos étaient mieux épaulés avec 17 points de Reggie Jackson, 12 d’Ivica Zubac ou encore 11 de Marcus Morris en sortie de banc.

Le carton : 41 points pour Nikola Jokic

Les Nuggets ont battu les Trail Blazers (111-106) avec un grand Nikola Jokic. Le pivot serbe a inscrit 41 points en prenant 32 tirs. Mais cette irruption offensive était nécessaire pour porter sa franchise.

La fin de série : Enfin une victoire pour les Cavaliers !

Vaincue lors de leurs dix derniers matches, la jeune équipe de Cleveland a battu Atlanta de justesse hier soir (112-111) pour stopper l’hémorragie. Avec 29 points de Collin Sexton et un panier décisif du rookie Lamar Stevens à 4 secondes de la fin du match. Malgré cette victoire, les Cavs sont toujours avant-derniers à l’Est.

Les Français : Evan Fournier se calme, le Magic aussi

Très prolifique depuis quelques matches, Evan Fournier était un peu moins en réussite cette nuit. Il a fini avec 14 points à 4 sur 14 aux tirs. Du coup, le Magic s’est incliné contre les Pistons de Sekou Doumbouya (2 pts, 2 rbds). Nicolas Batum compilait lui 4 points et 4 passes pour les Clippers lors de la victoire face aux Wizards.

Tous les scores

Cavaliers - Hawks : 112-111

Magic - Pistons : 93-105

Nets - Kings : 127-118

Knicks - Warriors : 106-114

Raptors - Sixers : 102-109

Mavericks - Celtics : 110-107

Bucks - Timberwolves : 139-112

Nuggets - Trail Blazers : 111-106

Clippers - Wizards : 135-116

NBA Avec Beal et Westbrook, Washington fait plier James et les Lakers HIER À 06:10