Mark Eaton est mort. Le géant a été retrouvé gisant sur la route vendredi soir après avoir été victime d'un accident de vélo dans le comté de Summit, dans l'Utah. Il a été transporté dans un hôpital, où il est décédé par la suite. C'est la franchise de Salt Lake City, qui l'a annoncé samedi.

Bien avant le Français Rudy Gobert, Utah a eu un autre colosse en la personne de Mark Eaton (2,24 m) pour défendre sa raquette dans les années 80, accompagnant les débuts du duo Karl Malone/John Stockton. Et il le faisait rudement bien, à défaut d'avoir un gros rendement offensif. En 949 matches de NBA entre 1982 et 1993, Eaton a cumulé plus de rebonds (7,9 en moyenne) que de points (6). Mais sa grande force de dissuasion était le contre.

Les SMS à Rudy

NBA Un Westbrook monstrueux fait tomber l’incroyable record de Robertson 11/05/2021 À 05:11

Il est le seul joueur de l'histoire à avoir établi une saison (1984-1985) à plus de cinq "blocks" de moyenne (5,6). Et il a fini quatre fois meilleur contreur de la saison. Au total il aura contré 3 064 fois dans sa carrière, le 4e meilleur total de tous les temps en NBA. Elu meilleur défenseur de la ligue en 1985 et 1989, il a connu cette même année-là sa seule sélection au All-Star Game.

Après sa carrière, il a vu son maillot N.53 retiré, et s'est reconverti en commentateur. "Je vais envoyer des SMS à Rudy à l'occasion et lui dire que ton travail consiste à garder toute l'équipe. La (raquette) est ta maison. Ne laisse personne y entrer. J'adore le regarder", avait-il dit en évoquant Gobert, dont il était devenu assez proche. Ce dernier a réagi à sa disparition sur Twitter : "A mon grand mentor et ami Mark Eaton, un être humain extraordinaire, je suis reconnaissant de ta présence dans ma vie au fil des ans. Nos conversations vont me manquer. Mais je sais que tu me regardes."

NBA Utah à nouveau leader à l'Ouest, Dallas prend la 5e place des Lakers 02/05/2021 À 06:36