Les Français : Nicolas Batum en patron !

Les Clippers sont actuellement privés de leurs deux meilleurs joueurs, Kawhi Leonard et Paul George, tous les deux cas contacts du COVID-19, mais ils ont tout de même trouvé un moyen de l’emporter contre le Heat hier soir (109-105). Avec un grand Nicolas Batum ! L’ailier français a fini meilleur marqueur de son équipe avec 18 points. Il était l’un des leaders du comeback héroïque des Californiens. En effet, les Clippers ont remonté un déficit de 18 points pour finalement l’emporter.

Leur 20-2 passé dans le troisième quart temps leur a même permis de prendre le large. Batum a donc terminé avec 18 points, soit 6 paniers primés. Mais il a aussi pris 6 rebonds, délivré 2 passes et compilé 2 interceptions. Il continue de prouver à la franchise qu’elle a bien fait de miser sur lui.

Le match : Les Pistons éteignent les Lakers

Déjà battus par les Sixers avant-hier, les Lakers ont concédé une deuxième défaite de suite cette nuit. Ils se sont cette fois-ci inclinés contre un adversaire a priori bien plus faible : les Pistons, avant-derniers de la Conférence Est. Menée par un Blake Griffin inspiré, l’équipe de Detroit a pris le dessus (107-92). Les Angelenos jouaient sans Anthony Davis. LeBron James avait notamment pris le relais au scoring en convertissant ses 7 premières tentatives. Mais il a accusé le coup après la mi-temps en n’inscrivant que 2 points au retour des vestiaires (22 au total).

Adroit de loin, Griffin a terminé avec 23 points et 6 passes. 20 points aussi pour Wayne Ellington et 17 points en plus de ses 10 rebonds pour Mason Plumlee. Les Pistons décrochent là une belle victoire après avoir aussi battu les Sixers cette semaine.

La série : 4 à la suite pour les Rockets

Les Rockets vont mieux depuis qu’ils ont transféré James Harden. Ça peut sembler paradoxal. Perdre son meilleur joueur et tout de même progresser. Ça s’explique aussi tout simplement par le fait que, maintenant que l’ex-MVP est parti, le groupe retrouve une certaine sérénité. Et des automatismes se créent. Les Texans montent en puissance et ils ont décroché hier soir leur quatrième victoire consécutive en battant les Trail Blazers (104-101). Victor Oladipo, qui a pris la place d’Harden, a inscrit 25 points. John Wall et Christian Wood en ont ajouté respectivement 20 et 22.

Les joueurs de Houston comptaient pourtant 15 points de retard à l’issue du premier quart temps (17-32), agressés d’entrée par Damian Lillard (30 points) et ses coéquipiers. Ils ont inversé la vapeur dès le deuxième quart temps pour non seulement rattraper leur retard mais même repasser devant. Pour tenir bon tout du long. Les Blazers ont tout donné en début de quatrième quart, avec 11 points consécutifs pour revenir à deux longueurs (88-86). Mais Oladipo a remis le pied sur l’accélérateur et les Rockets l’ont emporté.

Tous les scores

Rockets - Trail Blazers : 104-101

Pistons - Lakers : 107-92

Heat - Clippers : 105-109

Suns - Warriors : 114-93

