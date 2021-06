Un troisième européen MVP en NBA. Après Dirk Nowitzki et Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic va recevoir ce titre selon Shams Charania, journaliste pour The Athletic. Cette saison, le pivot des Denver Nuggets a tourné à 26,4 points, 56,6% de réussite dont 38,8% à 3 points, 10,8 rebonds, 8,3 passes, 1,3 interception et 0,7 contre en 34.6 minutes sur 72 rencontres en moyenne cette saison.

Avant le Serbe de 26 ans, aucun joueur drafté au-delà de la 15e position n’avait été élu MVP. Jokic, 41e choix en 2014, devient ainsi le premier joueur drafté au second tour récompensé du titre de joueur de la saison. Un titre amplement mérité, tant par son impact sur les Nuggets, auteurs d'une très saison (3e de la Conférence Ouest malgré la perte sur blessure du lieutenant Jamal Murray) que pour la régularité de Jokic, une des rares stars à ne pas avoir effectué de séjour plus ou moins prolongé par l'infirmerie. Il devient le premier MVP à avoir disputé toutes les rencontres de la saison depuis Kobe Bryant en 2008.

