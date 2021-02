La série de Los Angeles s’arrête donc là. Les deux équipes étaient pourtant au contact après un premier quart temps serré (33-32) mais Denver a creusé l’écart dans les deuxième et troisième quarts. Avec donc 23 points, 16 rebonds et 10 passes de Jokic. LeBron James n’était pas loin du triple-double lui aussi. 22 points, 10 rebonds et 9 passes pour le King. Mais il a perdu Anthony Davis en cours de route. L’autre star des Lakers s’est blessée et n’a joué que 14 minutes, le temps de marquer 15 points.