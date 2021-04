Le joueur : Westbrook enchaîne et Washington avec lui

Excellent depuis le début de l'année 2021, depuis qu'il peut jouer tous les matches pour être précis, Russell Westbrook a puni son ancienne équipe, le Thunder, la nuit dernière dans la large victoire de Washington (129-109). Le meneur a réussi un nouveau triple-double à 37 points, 11 rebonds et 11 passes décisives. Westbrook signe là son 14e triple-double en 16 matches alors que Bradley Beal l'a bien secondé à 33 points. A la lutte pour les Playoffs, les Wizards (26 victoires - 33 défaites) sont 10es à l'est et pour le moment qualifiés pour le play-in.

Le match : Ça va mal pour Portland

Que faire avec cette défense ? Portland vit une période très compliquée depuis le début du mois d'avril. En douze matches, les coéquipiers de Damian Lillard ont chuté à neuf reprises, la dernière cette nuit face à Memphis, pourtant un adversaire direct dans la lutte pour les Playoffs (128-130). La défense passoire de Portland a encore été décisive puisque Ja Morant, le meneur des Grizzlies, a inscrit 33 points et délivré 13 passes décisives. En face, Jusuf Nurkic a réussi son meilleur match, statistiquement, de la saison (26 points, 17 rebonds) mais son apport et celui de Lillard (27 points) n'ont pas suffi. Désormais septièmes à l'ouest, les Blazers voient Dallas leur passer devant et Memphis revenir à un demi-succès.

La perf' individuelle mais collective : Green en mode passeur

Deux points, 12 rebonds. Jusqu'ici rien d'affolant dans la ligne statistique de Draymond Green, l'intérieur des Warriors, la nuit dernière. Il faut aller plus loin et tomber sur ses 19 passes décisives pour comprendre que Green a réussi une de ces performances dont il a le secret. Il a ainsi nourri Stephen Curry qui s'est repris après son match raté à Washington (32 points, 8 rebonds). Dans leur sillage, les Warriors se sont offerts une belle victoire devant Denver (118-97).

Les Français de la nuit : Fournier maladroit, Maledon en verve

L'adaptation à Boston est compliquée pour Evan Fournier. Entre absences dûes aux Covid et prestations moyennes, l'arrière français tarde à trouver le rythme. Preuve encore la nuit dernière dans la défaite de Boston devant Brooklyn (104-109) où il n'a inscrit que deux points à 0/7 aux tirs. Lui va mieux, Théo Maledon a passé 18 points et 8 passes à Washington avec le Thunder alors que Jaylen Hoard n'a joué qu'une minute. Enfin, Nicolas Batum a été fidèle à lui-même dans le succès des Clippers devant Houston (2 points, 8 rebonds, 5 passes).

Les résultats de la nuit

Miami - Atlanta : 103-118

Boston - Brooklyn : 104-109

Cleveland - Charlotte : 102 -108

Clippers - Houston : 109-104

Washington - OKC : 129-109

Denver - Golden State : 97-118

Memphis-Portland : 130-128

