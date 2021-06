Les nouvelles sont rassurantes pour Giannis Antetokounmpo et les Bucks. Le Grec s'est blessé au genou gauche lors du match 4 entre Milwaukee et Atlanta, remporté par les Hawks (110-88), et suscitait l'inquiétude de toute sa franchise, qui craignait une blessure sévère aux ligaments croisés. Il n'en est rien, d'après le très fiable journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski : le Greek Freak ne souffre pas de "dommage structurel".

"Les ligaments sont saufs", a précisé Woj sur Twitter, ce mercredi soir. Le journaliste précise malgré tout que le "calendrier de retour" de Giannis n'est pas encore fixé. Les Bucks ont communiqué dans la foulée, en confirmant le diagnostic (une simple "hyperextension du genou gauche") et en déclarant leur joueur "incertain" pour le match 5 face aux Hawks, prévu ce vendredi. La finale NBA, elle, est planifiée le 8 juillet. Le Grec sera-t-il rétabli à temps, et surtout, son équipe pourra-t-elle se qualifier sans lui ? C'est toute la question.

