Philly et Embiid s'arrachent

"MVP!, MVP!": le public du Wells Fargo Center n'a pas manqué de plaider en faveur de sa star camerounaise Joel Embiid, candidat au trophée de meilleur joueur de la saison et déterminant dans le succès serré aux dépens de La Nouvelle-Orléans (109-107), le septième d'affilée. Ses deux lancers francs pour revenir à un point et son rebond défensif qui a conduit au panier de la victoire de Tobias Harris (17 pts), à un peu plus d'une minute du terme, ont bonifié une soirée durant laquelle il avait déjà bien sorti son épingle du jeu (37 pts, 13 rbds).

NBA LeBron et Doncic s'en plaignent : qu'est-ce que le "play-in tournament" ? 04/05/2021 À 08:06

Pour les Pelicans (11e), privés de Zion Williamson pour une durée indéterminée (fracture d'un doigt), ce revers compromet sérieusement leurs espoirs d'accrocher les barrages à l'Ouest. Les 76ers comptent désormais trois victoires de mieux que Brooklyn et Milwaukee. Car les Bucks (2e) en ont profité pour dépasser les Nets (3e), à la faveur de leur victoire sur Houston (141-133). Le cinq majeur a fini entre 17 et 24 points, Giannis Antetokounmpo (11 rbds, 7 passes) étant pour une fois le moins prolifique.

Portland enfonce les Lakers

Le scénario tant craint par Los Angeles, toujours privé de LeBron James (cheville), de devoir en passer par des barrages pour jouer les play-offs a pris une tournure concrète à Portland, vainqueur de leur duel (106-100) pour chiper la 6e place. Les Blazers ont pu compter sur Damian Lillard (38 pts, 7 passes), comme souvent présent dans les grands rendez-vous. En face, Anthony Davis a aussi brillé (36 pts, 12 rbds), mais en vain.

L'urgence point pour les Lakers s'ils veulent dépasser Portland, à cinq matches de la fin de la saison régulière, avec dès dimanche la réception de Phoenix qui s'annonce compliquée. D'autant que la 5e place s'éloigne, Dallas ayant conforté sa position en battant (110-90) Cleveland. Au cours d'un match plié à la mi-temps avec 25 points d'avance, Luka Doncic s'est contenté de 24 unités (8 rbds) en 23 minutes et Tim Hardaway Jr. en a ajouté 20.

La bonne affaire pour Miami

Le chassé-croisé continue aussi à l'Est dans la lutte pour la 6e place, le Heat, vainqueur de Minnesota (121-112), dépassant Boston (7e), corrigé à Chicago (121-99). Les Floridiens ont pu compter sur Tyler Herro (27 pts, 10/13 aux tirs) et un Jimmy Butler toujours aussi polyvalent (25 pts, 8 rbds, 6 passes, 5 interceptions).

Ils auront l'occasion de faire un break dimanche à Boston face aux C's, qui n'ont pas existé chez les Bulls portés par Zach LaVine et Coby White (25 points chacun). Pour ses retrouvailles avec Evan Fournier (17 pts, 6 rbds), son ex-coéquipier d'Orlando, Nikola Vucevic a réussi un triple-double (18 pts, 14 rbds, 10 passes). Charlotte a de son côté quasiment assuré sa 8e place en battant le Magic (122-112), grâce à Terry Rozier (28 pts, 6 passes) et LaMelo Ball (27 pts, 6 passes).

Utah remercie Bogdanovic

Le Jazz a remporté un 4e succès (127-120) de rang contre Denver, pour conforter sa domination à l'Ouest, et le doit essentiellement à la performance magistrale de Bojan Bogdanovic, auteur de 48 points (16/23 aux tirs, 8 rbds), record personnel battu. Le match, longtemps indécis, s'est décidé dans le money-time, moment auquel Utah a pris les devants, grâce aussi à Jordan Clarkson (21 pts) et à la défense autour de Rudy Gobert (14 pts, 9 rbds, 2 contre) qui a empêché les Nuggets (4e) de scorer pendant six minutes.

Nikola Jokic (24 pts, 13 rbds) et Michael Porter Jr (31 pts) n'ont pourtant pas démérité. Utah conserve sa victoire d'avance sur Phoenix, qui a mis deux quart-temps pour prendre la mesure de New York, en tête de sept longueurs à la pause et finalement battu (126-105). Les Suns ont fait une démonstration de force collective avec six joueurs entre 15 et 26 points, la palme revenant à DeAndre Ayton (15 rbds), malgré Julius Randle (24 pts, 11 rbds) en face.

NBA Utah à nouveau leader à l'Ouest, Dallas prend la 5e place des Lakers 02/05/2021 À 06:36