Sans faire de bruit, le Jazz s’est mis dans le bon rythme. La franchise de l’Utah a enchaîné un sixième succès de rang hier soir. En battant cette fois-ci New Orleans sans trop forcer (118-102). Donovan Mitchell (28 points) et ses coéquipiers étaient devant pendant quasiment toute la rencontre et ils ont accéléré dans le troisième quart temps pour prendre le large. Joe Ingles a ajouté 15 points en sortie de banc.

Les Nuggets sont à la peine depuis le début de la saison mais Nikola Jokic ne faiblit pas. Le pivot serbe est impérial et donne tout pour essayer de remettre son équipe sur le bon chemin. Hier soir encore, c’est lui qui a montré la voie à ses coéquipier. Et Denver a battu Oklahoma City (119-101) sous l’impulsion de son MVP en puissance. 27 points, 12 rebonds et 6 passes en seulement trois quart temps pour le Joker. Le match était déjà plié bien avant la fin et Mike Malone en a profité pour faire tourner son effectif. Six autres joueurs ont marqué dix points ou plus pour la franchise du Colorado. Dont 15 pour le meneur remplaçant Monte Morris. Les Nuggets affichent maintenant un bilan équilibré avec 7 victoires et autant de défaites. Ils sont neuvièmes à l'Ouest.