Le match entre Portland et Memphis prévu mercredi a été reporté à cause de nombreux cas contacts de Covid-19 chez les Grizzlies, a déclaré la NBA mercredi. Ce seizième report cette saison, tous en raison de la pandémie, intervient le jour où l'instance a annoncé que 11 joueurs ont été testés positifs sur 502 dépistés depuis le 13 janvier. Selon le protocole de la NBA, tout joueur positif au coronavirus ou qui a été en contact proche avec une personne positive doit s'isoler et respecter une quarantaine.