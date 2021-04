Le joueur : Kevin Durant revient fort

Une fois n’est pas coutume, Kevin Durant sortait du banc cette nuit. Il faut dire que le double champion NBA faisait son grand retour après 23 matches manqués ! Mais même dans un rôle inhabituel et même après une si longue absence, il a réussi à dominer ses adversaires. KD a inscrit 17 points en 19 minutes pour contribuer au succès des Nets contre les Pelicans (139-111). Le tout sans rater le moindre tir (5 sur 5) ! Il a aussi pris 7 rebonds et distribué 5 passes décisives.

Sous son impulsion, les New-yorkais ont complètement fait exploser la défense adverse en première période. 79 points marqués avant la pause, dont 43 lors d’un second quart temps où ils ont fait preuve d’une adresse insolente (78%), pour 20 points d’avance à la mi-temps et une victoire assez facile. Une soirée parfaite pour Durant et pour Brooklyn. Exactement ce qu’il fallait pour se remettre dans le bain avant de monter en puissance à l’approche des playoffs.

Le duel : choc au sommet entre Devin Booker, Donovan Mitchell, les Suns et le Jazz

Quel match ! L’affiche entre Utah et Phoenix, respectivement premier et deuxième de la Conférence Ouest, a tenu ses promesses. Une rencontre spectaculaire et engagée qui tend à confirmer que ces deux équipes sont bel et bien à leur place au sommet. Mais il fallait bien un vainqueur et ce sont les Suns qui l’ont emporté à domicile, après prolongation (117-113). Ils auraient même pu gagner plus tôt mais Donovan Mitchell, étincelant hier soir, a égalisé dans les toutes dernières secondes du quatrième quart-temps pour arracher cinq minutes supplémentaires.

Il y avait d’ailleurs match dans le match entre la star du Jazz et celle des Suns, Devin Booker. Mitchell a marqué 41 points, son adversaire direct en a mis 35. Deux jeunes talents qui se répondent possession après possession. Sauf que Booker pouvait aussi compter sur Chris Paul, un vétéran pour le guider dans les moments importants. CP3 a inscrit un panier à trois-points crucial pour donner la victoire aux siens en prolongation. Il a fini avec 29 points et 9 passes décisives. Utah reste en tête à l’Ouest mais Phoenix continue de se rapprocher au classement avec un septième succès consécutif.

La performance : 20ème triple-double de la saison pour Russell Westbrook

C’est automatique. Ou presque. Russell Westbrook rentre sur le parquet, il se déchaîne, joue exactement comment il en a l’habitude, avec ses qualités et ses défauts, puis compile les points, les rebonds et les passes. 23, 14 et 15 hier soir. En revanche, la victoire ne suit pas toujours pour Washington. Mais c’était le cas cette nuit. Les Wizards ont mis fin à une série de quatre défaites consécutives en battant le Magic (131-116). Avec donc le 20ème triple-double de la saison pour son meneur, largement en tête de ce classement particulier. Cette victoire coïncide aussi avec le retour de Bradley Beal dans la rotation. Il avait manqué les cinq derniers matches et il a inscrit 26 points.

Le match : Boston s’impose de justesse contre New York

Les Celtics vivent une saison délicate et ils avaient besoin de se rassurer après s’être logiquement inclinés contre les Sixers lors du match précédent. Ils se sont fait violence pour battre les Knicks hier soir. Un succès in extremis, 101 à 99, après avoir compté jusqu’à 7 points de retard au début du quatrième quart-temps. Jaylen Brown (32 points) et les siens ont passé un 7-0 dans les dernières minutes pour repasser devant avant de garder l’avantage quasiment jusqu’au bout. RJ Barrett (26 pts, 6 sur 6 à trois-points) a égalisé quelques instants plus tard mais Marcus Smart lui a répondu avec un nouveau trois-points. Le meneur de Boston a marqué 17 points dont 14 dans le money time. Jayson Tatum en a ajouté 25. Les Celtics sont donc sortis vainqueurs de ce duel. C’est la deuxième défaite de suite des Knicks, à chaque fois par deux points d’écart. Ils restent sur cinq revers au cours de leurs six dernières sorties.

Le duo : Les frères Holiday régalent

Les Pacers ont battu les Timberwolves lors d’un match sans défense (141-137). Si tout le collectif d’Indiana a su s’illustrer, ce sont les frères Holiday qui ont été les plus percutants : 22 points pour Aaron en sortie de banc et 21 pour Justin, titulaire. Une belle performance pour les frangins de Jrue Holiday, qui évolue, lui, aux Bucks.

Les Français : Theo Maledon comme un grand !

Si le Thunder a perdu contre les Hornets, Theo Maledon a une nouvelle fois noirci la feuille de statistiques en compilant 25 points, 5 rebonds et 5 passes décisives. Son compatriote et coéquipier Jaylen Hoard a ajouté 13 points en sortie de banc. Les deux Français d’Oklahoma City continuent de s’illustrer et c’est de bon augure pour la suite. Moins d’adresse pour Timothé Luwawu-Cabarrot, qui n’a converti que 2 de ses 13 tentatives pour 6 points cette nuit. Mais ses Nets l’ont emporté. En revanche, défaite du Jazz de Rudy Gobert malgré les 16 points et 18 rebonds du pivot.

Tous les scores

Pacers - Timberwolves : 141-137

Magic - Wizards : 116-131

Celtics - Knicks : 101-99

Nets - Pelicans : 139-111

Hawks - Grizzlies : 113-131

Rockets - Mavericks : 102-93

Thunder - Hornets : 102-113

Nuggets - Spurs : 106-96

Suns - Jazz : 117-113

