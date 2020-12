"Ryan Smith est un entrepreneur et un patron visionnaire qui s'avère être un apport fantastique pour notre ligue", a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un communiqué. "En tant que fan de longue date du Jazz et plus récemment en tant que l'un de leurs principaux partenaires marketing, Ryan a démontré son profond engagement et il ne fait aucun doute qu'il apportera le même niveau de dévouement à la tête du club", a-t-il ajouté. Smith, 40 ans, résident de l'Utah, a créé la société de logiciels informatiques Qualtrics, dont il a fait un des sponsors du club, avant de la vendre 8 milliards de dollars en novembre 2018.